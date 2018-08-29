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    iPhone

    'iPhone satışları tepetaklak oldu, düşüş yüzde 65'i buldu'

    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
    Ekonomi
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    ABD mallarına yönelik boykot çağrılarının ardından iPhone satışlarında, yüzde 60-65 oranında bir düşüş gerçekleştiği iddia edildi.

    Apple
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Hürriyet'ten Ahmet Can'ın sektöre yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, SON dönemde döviz kurlarındaki artış ve Türkiye piyasasındaki dalgalanmalar, teknoloji ürünlerini ve özellikle de iPhone satışlarını etkiledi. Tek başına Türkiye’de en çok satan akıllı telefon modellerinden biri olan iPhone’un satışları sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre son 2 ayda yüzde 60-65 arasında geriledi.

    Türkiye'de iPhone satışlarının düşmesinin en büyük sebeplerinin başında tahmin edilebileceği gibi doların artışıyla gelen zamdan kaynaklanıyor. Bir örnek üzerinden gidelim. iPhone X 2017 Aralık'ta satışa çıkmıştı. O günkü doları kuru 3.85 TL civarındaydı. iPhone X'in satış fiyatı ise 6 bin 99 TL idi. İlk zam 13 Temmuz ayında geldi ve modelin fiyatı 7 bin 499 TL'ye yükseldi. Yani yüzde 23'lük bir zam söz konusu. Bu tarihte dolar kuru ise 4.85 civarına yükseldi. Dolardaki artış ise yüzde 26. Başka bir deyişle Apple doların artışından daha azını zam olarak iPhone X'e yansıttı. 

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    Sektörden alınan bilgilere göre Apple'ın iPhone stokları tükenmiş durumda değil. Stoklar tükendiğinde zamlar yeniden gündeme gelecek. Temmuz ayındaki dolar kurunun yüzde 28 artarak şu anda 6.21 TL'ye ulaşması sonucu 7 bin 499 TL olan iPhone X'in en az 1850 TL zamlanması ve 9 bin TL'nin üzerine çıkması anlamına geliyor.

    'BOYKOT ÇAĞRISI DA ETKİLİ OLDU'

    iPhone satışlarının düşmesindeki etkenlerden biri ABD ile yaşanan siyasi ve ekonomi gerginlik sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısı oldu. Bazı vatandaşlar yerli ve yabancı diğer markaların akıllı telefon modellerine geçmeye başladı. Bunun satışlara olumsuz etkisi olabileceği tahmin ediliyor. Boykot çağrısının olası etkilerinin daha çok eylül ayında açıklanacak satış rakam görülmesi bekleniyor. Elinde iPhone stoğu bulunan bayiler, bu telefonları satmak istiyor. Özellikle 48 aya kadar kontratlı satışların 1 Eylül'e kadar devam etmesi bekleniyor.

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    'YENİ İPHONE BEKLENTİSİ VAR'

    Apple, yeni akıllı telefonlarını ve diğer yeniliklerini genellikle eylül ayının ikinci haftasında ABD'nin San Francisco şehrindeki merkezinde tanıtıyor. Dünyanın her yerinden basın mensuplarının katıldığı bu etkinde tanıtılacak cihazların söylentileri şimdiden çıkmaya başladı. 3 farklı modelle iPhone'ları çeşitlendirecek Apple'ın yeni teknolojilerini de sunması bekleniyor. Bu da akıllı telefon kullanımının yüksek olduğu Türkiye'deki kullanıcıları yeni iPhone modellerini beklemeye sevk ediyor. Hatta Apple'ın mağazasını ziyaret ettiğimizde müşterilerin yeni iPhone'lar çıktığında daha önceki modellerin ne kadar eskiyeceğini sorması da tüketicilerin bu tedirginliğini ortaya çıkarıyor.

     

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    Etiketler:
    boykot, iPhone X, iPhone, TL, dolar, Apple, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Türkiye
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