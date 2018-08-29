Dolarda yükseliş sürüyor: 6.31

Dokuz günlük Kurban Bayramı boyunca yatay seyreden dolar/TL kuru, yurt içi piyasaların işleme başlamasıyla yükseliş trendine girdi. Bu sabah saatlerinde 6.25 olan kur, daha sonra 6.31 seviyesini gördü.

© REUTERS / Benoit Tessier Hazine Bakanı Albayrak: Dolar güvenilir değil, Euro ile ticaret önem kazanıyor

Doların 6.31 seviyesinde işlem gördüğü saatlerde euro ise 7.34'e yükseldi.

Dolar dün ABD ile Meksika arasında NAFTA serbest ticaret anlaşmasının revizyonu konusunda sağlanan anlaşmanın getirdiği iyimserlikle dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine odaklanmalarıyla birlikte dar aralıkta seyrediyor.

Başlıca para birimleri karşısında doların seyrini izleyen endeks dün ABD seansındaki işlemlerde 94.434'e kadar gerileyerek 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bugün yatay seyreden endeks, 94.772'de bulunuyor.

Dolar dün ABD tüketici güven endeksinin Ekim 2000'den bu yana en yüksek değeri almasının ardından dört haftanın dip seviyesinden toparlanmaya başladı.