Bankalar, Türk Telekom'a ortak oluyor

Türk Telekom tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) devir işlemlerine ilişkin olarak açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Şirketimize iletilen resmi bildirime göre, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'nin ("OTAŞ"), şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de (Türk Telekom) bulunan yüzde 55 oranındaki hisselerinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür."
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