Dış ticaret açığı temmuzda 5.98 milyar dolar oldu

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58,7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70.2'ye yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.1 arttı, ithalat yüzde 1.3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10.5 arttı, ithalat yüzde 9,4 azaldı.
AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 14.7 ARTTI
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14.7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48,7 oldu.
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.
İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.
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