Dış ticaret açığı temmuzda 5.98 milyar dolar oldu

© Fotoğraf : Twitter Aşiret düğününde dolar yasağı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6.7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58,7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70.2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.1 arttı, ithalat yüzde 1.3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10.5 arttı, ithalat yüzde 9,4 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 14.7 ARTTI

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14.7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48,7 oldu.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolarda yükseliş sürüyor: 6.37

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.