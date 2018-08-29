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12:44 29 Ağustos 2018
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    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    Dış ticaret açığı temmuzda 5.98 milyar dolar oldu

    © AA /
    Ekonomi
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    Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

    Aşiret düğününde dolar yasağı
    © Fotoğraf : Twitter
    Aşiret düğününde dolar yasağı
    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6.7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında yüzde 58,7 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 70.2'ye yükseldi.

    iPhone
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
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    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 5.1 ARTTI

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5.1 arttı, ithalat yüzde 1.3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10.5 arttı, ithalat yüzde 9,4 azaldı.

    AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 14.7 ARTTI

    Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14.7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında yüzde 47,4 iken, 2018 Temmuz ayında yüzde 48,7 oldu.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Dolarda yükseliş sürüyor: 6.37
    EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

    Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

    İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

    Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.

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    Etiketler:
    Dış ticaret açığı, döviz, dolar, TL, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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