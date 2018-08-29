Bakanlığın işlettiği büfelerde fiyatlar el yakıyor: Su 6, kola 15 lira

Piyasada 50 kuruş ile 1 lira arasında olan yarım litrelik suyun DÖSİM'e ait Efes Antik Kenti'ndeki büfelerde 6 liraya satıldığı belirtildi. Piyasada 1.5 lira olan kutu kolanın fiyatının 15 lirayı bulduğu, 10 lira olan Fiji marka suyun 27 liradan satıldığı DÖSİM'deki bazı ürünlerin 5 yıldızlı otellerden pahalı olduğu kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Bodrum'da suyun 10, lahmacunun 70 liraya satılmasına tepki gösterip, fahiş fiyatlara karşı önlem alacaklarını açıkladı. Ancak Ersoy'un bakanlığına bağlı DÖSİM'in (Döner Sermaye İşletmesi) turizm bölgelerindeki fiyatları da el yakıyor.

© AA / Gülsem Adam Bakan Ersoy uyardı: Vatandaşa kazıklanıyormuş hissi vermeyin

Ersoy'un Bodrum'daki fiyatlara gösterdiği tepkiyi DÖSİM'e de göstererek, gerekli düzenlemeyi yapması bekleniyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, piyasada 50 kuruş ile 1 lira arasında olan yarım litrelik su, DÖSİM'e ait Efes Antik Kenti'ndeki büfelerde 6 liraya satılıyor. Piyasada 1.5 lira olan kutu kolanın fiyatı ise daha da yüksek ve tam 15 lira. Piyasa fiyatı 10 lira olan Fiji marka suyun da 27 liradan satıldığı DÖSİM'de, Evian gibi yabancı menşeli su fiyatları da 21 liraya kadar çıkıyor. DÖSİM'deki bazı ürünler, 5 yıldızlı otellerden bile pahalı.

CHP'Lİ ARSLAN: BELEDİYELER İŞLETSİN

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, ören yerlerinin özel sektör yerine bağlı oldukları belediyeler tarafından işletilmesini önerdi. Pamukkale Örenyeri giriş ücretleriyle ilgili Meclis'e önerge veren Arslan, "Yapılan ihalelerle gişe geliri 10 yıllığına bağlanıyor ve ziyaretçi gelirinin yüzde 15'i de ihaleyi alan şirkete kalıyor. Bu konu belediye eliyle daha ucuza sağlanabilir" dedi.