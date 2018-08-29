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16:11 29 Ağustos 2018
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    Firuz Bağlıkaya

    TÜRSAB Başkanı: Mucizevi şeyler oluyor

    © AA / TÜRSAB
    Ekonomi
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    Türkiye'ye gelen ilk 7 aylık turist sayısı verilerini değerlendiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2016'yı yaşamış bir ülkede, 2018'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 21.6 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış yaşandı.

    Rus turist-Antalya
    © Fotoğraf : DHA
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    İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 31 oranında artarak 7.4 milyon seviyesini aştı. Antalya'ya ilk 7 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 27 artarak, 6.6 milyon seviyesini geçti.

    Bakanlığın turizm sektörüne ilişkin açıkladığı ilk 7 aylık verileri değerlendiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, turizmde sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Yedinci ayın sonu itibariyle toplam yabancı ziyaretçi sayısı 21.6 oldu. Henüz döviz girdisi açıklanmadı ancak 15 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

    'AVRUPALI TURİST GERİ DÖNÜŞ YAPTI'

    Özellikle Avrupa pazarında çok ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapan Bağlıkaya, şunları söyledi:

    Turist-Turizm-Tatil
    © AA /
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    "Avrupa pazarındaki geri dönüşü bekliyorduk. Uzun süredir Ortaooğu, Çin ve Hindistan pazarları ağırlık devam ediyordu bütün hareket. Avrupa pazarı da geri dönüş yaptı. Almanya'da yüzde 20, İngiltere'de yüzde 37, Hollanda'da yüzde 30, Fransa'da yüzde 24 gibi çok ciddi geri dönüşler var. Toplamda 2018 yılı bir önceki yılın ilk yedi ayına göre yüzde 25'lik bir artış var. Rekor yılımız dediğimiz 2015'e göre de yüzde 6,2 civarında bir artış gerçekleşmiş. Hedefe doğru ilerliyoruz. İnşallah 40 milyon turist 32 milyar doları yakalayacağız."

    Turizmde 2018 yılı için "40 milyon turist ve 32 milyar dolar gelir" hedefine emin adımlarla gittiklerini aktaran Bağlıkaya, "Bu çok ciddi bir hedef. 2016'yı yaşamış bir ülkede 2018'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz. Rakiplerimizle mukayese edildiğinde çok önemli üstünlüklerimiz var. Hak ettiğimiz yere doğru da gidiyoruz. Bu hedefleri yakalayacağız. İnşallah bir aksilik olmayacak. 2019'a da bu motivasyonla başlayıp daha iyi şeyler yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.

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    Etiketler:
    turizm, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, Firuz Bağlıkaya
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