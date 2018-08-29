TÜRSAB Başkanı: Mucizevi şeyler oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz döneminde 21.6 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış yaşandı.
Bakanlığın turizm sektörüne ilişkin açıkladığı ilk 7 aylık verileri değerlendiren TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, turizmde sevindirici haberlerin gelmeye devam ettiğini belirterek, "Yedinci ayın sonu itibariyle toplam yabancı ziyaretçi sayısı 21.6 oldu. Henüz döviz girdisi açıklanmadı ancak 15 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.
'AVRUPALI TURİST GERİ DÖNÜŞ YAPTI'
Özellikle Avrupa pazarında çok ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapan Bağlıkaya, şunları söyledi:
Turizmde 2018 yılı için "40 milyon turist ve 32 milyar dolar gelir" hedefine emin adımlarla gittiklerini aktaran Bağlıkaya, "Bu çok ciddi bir hedef. 2016'yı yaşamış bir ülkede 2018'de bu tür rekorların kırılması; gerçekten mucizevi şeyler oluyor ülkemizde. Biz bunu hak eden bir ülkeyiz. Rakiplerimizle mukayese edildiğinde çok önemli üstünlüklerimiz var. Hak ettiğimiz yere doğru da gidiyoruz. Bu hedefleri yakalayacağız. İnşallah bir aksilik olmayacak. 2019'a da bu motivasyonla başlayıp daha iyi şeyler yapmak için uğraşacağız" diye konuştu.
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