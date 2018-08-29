Business Insider, ünlülerin bir saatte kaç para kazandığını hesapladı

Business Insider, şov dünyasının en ünlü yıldızlarının ve milyarderlerin bir saatte ne kadar para kazandıklarını hesapladı. Hesap, Forbes dergisinin ünlülerin gelirleri hakkında verdiği bilgi esas alınarak yapıldı.

© AFP 2018 / Niklas Halle'n Forbes, yılın en çok kazanan aktörünü açıkladı

Bir saatte 27283 dolar kazanan Aktör George Clooney listede ilk sıraya yerleşti. Şov programı yıldızı ve model Kylie Jenner saatte kazandığı 19006 dolarla İkinci sırada yer aldı. Oyuncu Doyen Johnson ise bir saatte kazandığı 14155 dolarla listede üçüncü oldu.

Aktris ve TV sunucusu Ellen Degeneres 9988 dolar, basketbol oyuncusu LeBron James 9760 dolar, şarkıcı Taylor Swift 9132 dolar ve Beyoncé 6849 dolarla listede yer alan diğer ünlüler oldu.

İŞ DÜNYASININ EN ÇOK KAZANANI BEZOS

Milyarderler sıralamasında, Amazon şirketinin yöneticisi Jeff Bezos saat başı 4.474.885 dolarlık gelirle ilk sırada, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise bir saatte kazandığı 1.712.328 dolarlık gelirle ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca, bir saatlik gelirleriyle Walmart'ın sahibi Edis Walton 1.392.694 dolar, yatırımcı Warren Buffett 958.904 dolar, Alphabet'in kurucusu Larry Page 924.657 dolar, Tesla'nın başı Ilon Maskesi 684.931 dolar ve Microsoft'un yaratıcısı Bill Gates 456 621 dolarla listede yer alan diğer milyarderler oldu.