Business Insider, ünlülerin bir saatte kaç para kazandığını hesapladı

Aktris ve TV sunucusu Ellen Degeneres 9988 dolar, basketbol oyuncusu LeBron James 9760 dolar, şarkıcı Taylor Swift 9132 dolar ve Beyoncé 6849 dolarla listede yer alan diğer ünlüler oldu.
İŞ DÜNYASININ EN ÇOK KAZANANI BEZOS
Milyarderler sıralamasında, Amazon şirketinin yöneticisi Jeff Bezos saat başı 4.474.885 dolarlık gelirle ilk sırada, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise bir saatte kazandığı 1.712.328 dolarlık gelirle ikinci sırada yer aldı.
Ayrıca, bir saatlik gelirleriyle Walmart'ın sahibi Edis Walton 1.392.694 dolar, yatırımcı Warren Buffett 958.904 dolar, Alphabet'in kurucusu Larry Page 924.657 dolar, Tesla'nın başı Ilon Maskesi 684.931 dolar ve Microsoft'un yaratıcısı Bill Gates 456 621 dolarla listede yer alan diğer milyarderler oldu.
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