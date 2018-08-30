Dolarda yükseliş sürüyor: 6.57

Hafta başından bu yana 6.15-6.27 seviyeleri arasında hareket eden dolar/TL, bu sabah 6.4971 seviyesini gördü. Kur, ilerleyen saatlerde 6.57'ye yükseldi.

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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili sonrası yükselişini sürdüren dolar/TL, dün 6.44 seviyesinde kapanmasının ardından bu sabah 6.40 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketliliğini sürdüren kurda dün, Almanya'nın Türkiye'ye acil finansal yardımı değerlendirdiği haberleri 6.15 seviyesine gerileme sağlamıştı. Ancak Alman yetkililerin bu iddiaları yalanlaması ve Moody's'in 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürmesi kurda bu sabah tansiyonu tekrar yükseltti.

Dolar/TL bir ara 6.57 seviyesini test etti. Kur saat 07.52'de 6.4971 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.61 civarında işlem gördü. İlerleyen saatlerde dolar/TL kuru, 6.57 seviyesinde işlem gördü.