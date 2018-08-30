Dolarda yükseliş sürüyor: 6.57

Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketliliğini sürdüren kurda dün, Almanya'nın Türkiye'ye acil finansal yardımı değerlendirdiği haberleri 6.15 seviyesine gerileme sağlamıştı. Ancak Alman yetkililerin bu iddiaları yalanlaması ve Moody's'in 18 Türk bankası ve 2 finans şirketinin kredi notunu düşürmesi kurda bu sabah tansiyonu tekrar yükseltti.
Dolar/TL bir ara 6.57 seviyesini test etti. Kur saat 07.52'de 6.4971 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 7.61 civarında işlem gördü. İlerleyen saatlerde dolar/TL kuru, 6.57 seviyesinde işlem gördü.
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