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09:12 30 Ağustos 2018
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    AVM - Alışveris

    'Dolardan TL'ye geçilmesi durumunda kapanan AVM'ler olabilir'

    © AFP 2018 / Johannes EISELE
    Ekonomi
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    Perakende sektörü temsilcileri dolar kararıyla tarihi bir dönüşüm yaşanacağını vurgularken, kontratların geriye dönük değiştirilemeyeceğini ve kademeli bir geçiş planlanması gerektiğini belirtiyorlar. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ise, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda kapanan AVM’lerin olabileceğini söyledi.

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    Dünya gazetesinden İrem Çetingöz'ün aktardığına göre, alışveriş merkezlerine döviz kuru üzerinden kiralama yapılmasının önüne geçecek kanun hazırlığı perakende sektöründe olumlu yansıma buldu. Sektör temsilcileri kanunun ‘tarihi’ bir dönüşüm yaratacağını belirtirken, dolar ve euro ile yapılan kontratlarda sürenin 5 yıldan başladığı, bu noktada kademeli bir dönüşüm gerektiği vurgulandı.

    AVM'lerin yüzde 60-70'inin dövizle kira aldığını söyleyen Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, "Bunun sebebi de bu AVM'lerin döviz ile borçlu olması. Bu durum nasıl dengelenecek. Berat Albayrak bu AVM'leri kapsam dışı tutacaklarına dikkat çekti. Bir diğer unsur da Türkiye'deki AVM'lere yabancıların 15 milyar dolar, yaklaşık 100 milyar TL'lik yatırımı var. Kaçmalarını istemeyiz. Bilakis perakendeciler yabancı yatırımcının Türkiye'ye daha fazla gelmesini ister" dedi. TL ile ticareti desteklediklerini aktaran Belgü, ancak piyasanın gerçeklerinin de düşünülmesi gerektiğini belirterek ekledi:

    "Gerçekleri TL'ye nasıl uyumlu hale getiririz onu konuşmalıyız."

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    Halen AVM'lerin doluluklarının yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirten Belgü, "Ziyaretçi sayılarında da artış var. Bu kanunla birlikte kapanan AVM'lerin olacağını düşünmüyorum. Türkiye'deki ticaret enfl asyonun üstünde artıyor. Ciroda problem yaşanmıyor. Dövizdeki iniş çıkış perakendecinin kârlılığını etkiliyor" dedi. AVM'lerde sözleşmelerin 5 yıldan başladığına dikkat çeken Belgü, mevcut kira kontratlarının geçmişe yönelik değiştirmenin mümkün olmadığını söyledi. Düzenlemenin kademeli olarak yapılacağını belirten Belgü, bir kısmının hedge edileceğini, bir kısmının TL'ye döneceğini ve bir kısmının da şu anki döviz haliyle tutularak geçiş döneminin atlatılmasının doğru olacağını kaydetti.

    'YABANCILAR BU İŞTEN ÇOK MEMNUN'

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise AVM'lerde dövizle kiralama modelinin sona ermesinin perakende sektörüne olumlu yansıyacağını söyledi. Öncel, "Kiralamanın günlük kurdan yapıldığı AVM'ler tarafında ciddi sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bize çok ciddi şekilde kolaylık sağlayan AVM'lerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Maliyetlerimizi hesaplamada sıkıntılar ve kontrol edemediğimiz genel giderlerimiz var. 100'ün üstünde AVM'den günlük kur ile fatura geldi. Ayın 1'inde dolar 5.80'miş. Ayın 3'ünde kirayı ödüyoruz. Kur 6.20 diye ek fatura gönderiyorlar. Burada hakkaniyet yok" diye konuştu. ‘Bu kanunla birlikte kapanan AVM olur mu?' sorusunu Öncel, şu şekilde cevapladı:

    Aşiret düğününde dolar yasağı
    © Fotoğraf : Twitter
    Aşiret düğününde dolar yasağı
    "Türkiye çok önemli pazar, kimse kolay kolay vazgeçemez. AVM'lerin üçte ikisinin kiracısıyla sorunu yok. Üçte biri de bu modele adapte olacak. Aynı lokasyonda 3-4 tane AVM'den iyi yönetilen kalacak, diğerleri kapanacak. Türkiye turizmde büyük hamleler yapacak. Ciddi bir turist ilgisiyle karşı karşıya kaldık. Yabancılar için İstanbul'un her yeri bir AVM. Bence yabancılar da bu işten çok memnun."

    'SEKTÖR DOĞRU YERE OTURACAK'

    Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo da kararın tüm sektörü kapsayan çok doğru ve tarihi bir karar olduğunu söyledi. Kariyo, şöyle devam etti: "Yaşadığımız çok iyi bir dönem değil. Ticaretin risk yönetimi kurallarının birincisi hangi para biriminden satıyorsanız, borçlanmanızın da o para biriminden olmasıdır. TL ile satıyorsunuz, kira yabancı para birimi cinsinden. Bu kabul edilebilir değil. Şimdi bu kanunla sektör çok doğru bir yere oturmuş olacak."

    Bruno Le Maire - Berat Albayrak
    © REUTERS / Benoit Tessier
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    'KAPANAN AVM'LER OLABİLİR'

    Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda kapanan AVM'lerin olabileceğini söyledi. Şu anda bile sıkıntıya düşen AVM'lerin olduğuna dikkat çeken Alkaş, "Ekonominin kuralıdır; başarılı olamayan çekilir. Dengeyi korumalıyız. Bu kriz diğerlerinden farklı. Sağlık ve alışveriş turizmini geliştirerek orta yolu bulmalıyız. Türk markalarını mağaza açmak için yurtdışına yönlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

     

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    Etiketler:
    kira, TL, dolar, AVM, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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