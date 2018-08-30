IMF'den Arjantin'in '50 milyar dolarlık borç ödemesinin hızlandırılması' talebine yeşil ışık

IMF, Arjantin’in ’50 milyar dolarlık borç ödemesinin hızlandırılması’ talebine yeşil ışık yaktı. IMF Başkanı Christine Lagarde, Arjantin’in talebi üzerine ödemelerin hızla yapılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Para birimi Amerikan doları karşısında değer kaybetmeye devam eden Arjantin, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılmasını istedi. IMF Başkanı Christine Lagarde, Arjantin'in talebi üzerine ödemelerin hızla yapılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

FİNANSAL PROGRAM GÖZDEN GEÇİRİLECEK

BBC Türkçe'nin haberine göre Lagarde, Arjantin'le olan "finansal programın aşamalarını gözden geçireceklerini" ifade etti.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyonda yayınlanan halka sesleniş konuşmasında IMF kredisinin belirsizliği azaltacağını ve piyasa güvenini tazeleyeceğini söylemişti.

Yıllardır süren ekonomik sorunlar yaşayan Arjantin, para biriminin büyük değer kaybetmesinin ardından 8 Mayıs'ta yardım için IMF'nin kapısını çalmış, Haziran ayında IMF, Arjantin'e 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasının resmen onaylandığını bildirmişti.

© REUTERS / Marcos Brindicci Eski Arjantin lideri Kirchner'in hesapları donduruldu

Ancak anlaşma uyarınca ülkenin iki haneli enflasyonunu indirmesi ve kamu harcamalarını azaltması gerekiyor.

YÜZDE 40 DEĞER KAYBI, 3 FAİZ ARTIRIMI

Arjantin pesosu yıl başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 40 değer kaybetti. Enflasyon da geçen aylarda yüzde 25'in üzerine çıkmıştı.

Bu yüzden Arjantin Merkez Bankası, üç olağanüstü faiz artırımını peş peşe yaptı. Üç faiz artırımıyla birlikte Arjantin'de faizler yüzde 27'den yüzde 40'a çıkarıldı.

Arjantin Devlet Başkanı Macri'nın IMF'den yardım istemesi, ülkesinde eleştiri almasına neden oldu.

Arjantin'de IMF'ye karşı sert bir tavır sergileniyor ve kurum ülkenin 2001 yılındaki ekonomik çöküşünden sorumlu tutuluyor.