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11:58 30 Ağustos 2018
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    dolar, tl

    TL, ağustos ayında yüzde 30.1 değer kaybetti

    © REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
    Ekonomi
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    Türkiye ile ABD arasında yaptırıma varan krizle birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı hızlandı. TL, ağustos ayında yüzde 30.1 değer kaybetti.

    dolar
    © REUTERS /
    Dolarda yükseliş sürüyor: 6.60 seviyesinin üzerine çıktı
    Sözcü'den Recep Genel'in haberine göre, Washington ile Ankara arasında yaşanan papaz Andrew Brunson krizi dolayısıyla TL'deki değer kaybı hız kazandı.

    25 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Brunson'ın serbest bırakılması çağrısı yaptığı tarihte dolar 4.7480 lira seviyesinden işlem görüyordu. ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı almasıyla birlikte yükselişe geçen dolar 12 Ağustos'ta 7.2393 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 

    TÜRKİYE, ARJANTİN'İ GEÇTİ

    TL'nin ağustos ayında yaşadığı değer kaybı, ekonomik krize sürüklenerek Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturmak zorunda kalan Arjantin'in para birimi Peso'yu da geçti. Yıl boyunca Arjantin Pesosu ile sık sık karşılaştırılan TL'nin dolar karşısında bu yıl yaşadığı kayıp daha büyük oldu. Peso bu yıl, aylık bazda en büyük kaybı yüzde 21.5'lik kayıpla mayıs ayında yaşadı. Haziran ayında ise yüzde 15.8 değer kaybetti.

    Tarkan
    © Fotoğraf: Facebook
    Konser ücretini dolar üzerinden alan Tarkan, TL'ye döndü
    Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, IMF ile anlaşma imzaladıktan sonra kayıpları azaltan Peso temmuz ayında yüzde 5 değer kazandı, ağustos ayında yüzde 14.7 değer yitirdi.

    LİRA, RUBLE KARŞISINDA DA ERİDİ

    Uzun süredir Batılı ülkelerin yaptırımları ile mücadele eden Rusya'nın para birimi ruble, dolar karşısında gücünü korumasını bildi. Son olarak 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump "Rusya'ya yaptırım uygulayacağız" açıklaması yapmıştı. Ancak, Rus Rublesi ağustos ayında dolar karşısında sadece yüzde 8.8 değer kaybetti. Yılbaşında 1 lira, 15.23 ruble ederken bu rakam dün 10.56 rubleye geriledi. Böylece Rus Rublesi, TL karşısında yaklaşık yüzde 31 değer kazanmış oldu.

     

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    Etiketler:
    Değer Kaybı, ruble, peso, TL, dolar, IMF, Merkez Bankası, Türkiye
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