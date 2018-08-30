Rus gazını Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım'ın operatörünün hisselerine el konuldu

Amsterdam’da bir mahkeme Rus gaz devi Gazprom’un iştiraki ve Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz nakli için kullanılan Mavi Akım boru hattının denizden geçen kısmının operatörü olan Blue Stream Pipeline şirketinin hisselerine el koydu.

© REUTERS / Maxim Zmeyev/File Photo Gazprom: Türkiye'ye Türk Akımı üzerinden gaz sevkiyatı 2019 sonuna kadar başlayacak

Gazprom'un, 2018 yılının ilk yarısına ilişkin raporuna göre, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden doğalgaz sevkiyatında kullanılan Mavi Akım boru hattının denizden geçen kısmını kontrolünde bulunduran Blue Stream Pipeline'ın hisselerine el koydu.

Stockholm Tahkim Mahkemesi'nin 30 Mayıs'taki kararıyla da Naftogaz şirketi ile yaşanan 2.56 milyar dolarlık anlaşmazlık çerçevesinde Blue Stream Pipeline'ın Gazprom'a olan borcu üzerine de tedbir kondu.

Blue Stream Pipeline şirketi Rusya'dan Türkiye'ye Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden sevkiyatın yapılabilmesi için Gazprom ve İtalyan Eni'nin ortaklığında kuruldu. Blue Stream Pipeline Company, boru hattının açık denizdeki kısmını ve Beregovaya kompresör istasyonunu yönetiyor. Boru hattının kara üzerindeki kısmının sahibi ve işletmecisi ise Gazprom.