Rus gazını Türkiye'ye taşıyan Mavi Akım'ın operatörünün hisselerine el konuldu

Stockholm Tahkim Mahkemesi'nin 30 Mayıs'taki kararıyla da Naftogaz şirketi ile yaşanan 2.56 milyar dolarlık anlaşmazlık çerçevesinde Blue Stream Pipeline'ın Gazprom'a olan borcu üzerine de tedbir kondu.
Blue Stream Pipeline şirketi Rusya'dan Türkiye'ye Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden sevkiyatın yapılabilmesi için Gazprom ve İtalyan Eni'nin ortaklığında kuruldu. Blue Stream Pipeline Company, boru hattının açık denizdeki kısmını ve Beregovaya kompresör istasyonunu yönetiyor. Boru hattının kara üzerindeki kısmının sahibi ve işletmecisi ise Gazprom.
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