Ticaret Bakanı Pekcan: Dalgalanmayı fırsat görüp stokçuluk yapanlar var, önlem alınacak

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.
1/2 Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir.— Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 30, 2018
Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi.
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