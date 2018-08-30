Ticaret Bakanı Pekcan: Dalgalanmayı fırsat görüp stokçuluk yapanlar var, önlem alınacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Dalgalanmayı fırsat görüp stokçuluk yapanlar var, önlem alınacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlarını anlık takip ederek engelleyici tedbirler almaya devam edeceklerini belirtti.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk ve benzeri piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerinin gündeme geldiğini ifade etti.

1/2 Son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb.piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdikleri gündeme gelmektedir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 30, 2018

​Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi.