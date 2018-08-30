S&P, BRICS Kalkınma Bankası'nın yatırım derecesi notunu en üst ikinci düzeye çıkardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından kurulan BRICS Kalkınma Bankası'nın uzun dönem yatırım derecesi notunu AA+, kısa dönem notunu da A-1+'a çıkardı.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, BRICS Kalkınma Bankası'nın uzun dönem kredi notunu AA+, kısa dönem kredi notu da A-1+'ya çıkarıldı.

Açıklamada "AA+ S&P'nin AAA'dan sonra en üst düzey ikinci notu. Bu not bankanın BRICS üyesi ülkelerinin karşılaştığı altyapı eksikliklerine karşı bir katalizör görevi göreceği yönündeki fikrimizi yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

S&P ayrıca bankanın finansal profilini de ‘fazlasıyla güçlü' olarak nitelendirdi.

BRICS Kalkınma Bankası Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından 2014'te kurulmuş, resmi olarak Temmuz 2015'te Şanghay'da açılmıştı. 100 milyar dolar başlangıç sermayeli bankanın amacı gelişen ekonomilerdeki sürdürülebilir altyapı projelerini desteklemek. Bankanın 1.7 milyar dolarlık kısmı Çin'de, 1.8 milyar dolarlık kısmı Hindistan'da olmak üzere desteklemesi gereken 6 milyar dolar maliyetli 23 projesi var.

BRICS Kalkınma Bankası Başkanı K. V. Kamath, S&P'nin notunun ortak gelişim için öncü bir şirket olarak kendisini kabul ettirmesi için önemli bir adım olduğu ve S&P ile Fitch'in notlarının bankayı ayrıcalıklı bir konuma soktuğunu belirtti.

Fitch'in de bu ay banka için verdiği yabancı para cinsinden kredi notu uzun dönem için AA+, kısa dönem için F1+ olmuştu.