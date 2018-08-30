Marmarabirlik'te fiyatlar sabitlendi

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İznik Zeytin Satış Kooperatifi başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen Asa, yönetim kurulu üyeleri ve birlik temsilcilerine Marmarabirlik'in hedefleriyle ilgili bilgiler verdi.
"Zeytin üreticisinin kuruluşu olan Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu uygulamamıza aynı zamanda bayilerimiz ve Marmarabirlik ailesi olarak destek verilecek. Marmarabirlik, dövizde yaşanan iniş-çıkışı satış fiyatına yansıtmayacak. Amacımız kampanya öncesi daha çok ürün satmak. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)