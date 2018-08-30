Marmarabirlik'te fiyatlar sabitlendi

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, İznik Zeytin Satış Kooperatifi başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen Asa, yönetim kurulu üyeleri ve birlik temsilcilerine Marmarabirlik'in hedefleriyle ilgili bilgiler verdi.

© Fotoğraf : DHA Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu: Zam yapmadan üretime devam edeceğiz

Asa, dövizde yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle yaşanan sürecin güç birliğiyle aşılabileceğini ifade etti. Marmarabirlik olarak fiyatlarda bir değişiklik yapılmayacağını vurgulayan Asa, şunları söyledi:

"Zeytin üreticisinin kuruluşu olan Marmarabirlik olarak ürün satış fiyatlarımıza kesinlikle zam yapılmayacaktır. Bu uygulamamıza aynı zamanda bayilerimiz ve Marmarabirlik ailesi olarak destek verilecek. Marmarabirlik, dövizde yaşanan iniş-çıkışı satış fiyatına yansıtmayacak. Amacımız kampanya öncesi daha çok ürün satmak. Yaşanan bu süreçte fırsatçılık yapmayacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz."