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08:50 31 Ağustos 2018
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    tüketici, alışveriş, market

    'Marketlerde 385 ürünün fiyatı arttı'

    © AA /
    Ekonomi
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    Hafta başında açıklanan yeni listeyle, bazı marketlerde 700 ürünün 385’inin fiyatı ortalama yüzde 30 arttı. Zammın yıllık enflasyonu 5.5 puan artırması bekleniyor.

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    © Fotoğraf: Facebook
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    Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının ardından hammadde ve girdi fiyatlarının artmasını gerekçe gösteren üreticiler, zam uygulamasına gitti.

    İndirim marketlerine hafta başında ürünlerin yarıdan fazlasına zam yapıldığını gösteren listeler gönderildi. Marketlerdeki yaklaşık 700 ürünün 385'ine en az yüzde 11 oranında zam yapıldı. Market çalışanları zam oranının ortalama yüzde 30 olduğunu söylediler.

    Halkın genellikle gıda alışverişini yapmayı tercih ettiği Eminönü'nde de peynir fiyatlarına yaklaşık yüzde 12 zam gelirken, esnaf zeytin ve pastırma-sucuk-salam gibi kahvaltılık ürünlere de önümüzdeki günlerde en az bu oranda zam sinyali aldıklarını belirttiler.

    Uzmanlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon sepetinde yer alan gıda ürünlerinin fiyatlarının başta BİM olmak üzere indirim marketlerinden alındığını belirterek, zammın 3 Eylül'de açıklanacak olan ağustos ayı enflasyonuna da yansıyacağına dikkat çekiyorlar.

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    © Fotoğraf : DHA
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sadece ağustos ayında Türk Lirası'nın değer kaybının yüzde 35.4 olduğuna dikkat çekerek, "Kurdaki artışın geçişkenlik katsayısı yüzde 15. Yani dövizdeki artış nedeniyle yapılan zammın eylül enflasyonuna etkisi 5.5 puan olacaktır. Böylece temmuzda yüzde 15.85 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun yüzde 20'yi geçeceği aşikar. Üzerine elektrik ve doğalgaz zamlarını da koyunca enflasyonun her ay katlanarak artacağı ortada" dedi.

    'FATURAYI HALK ÖDÜYOR'

    Öztrak, şöyle devam etti:

    "Seçimden önce millete ekonomiye acil önlem getireceklerini söylediler ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı atamasını bile liyakata göre yapmadılar. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışılır hale getirdiler. Bu serbest düşüşü artık hükümetin önlemesi gerekiyor. Bir an önce milletin önüne acil ve orta vedeli önlemleri içeren bir program koymaları lazım. Eğer bu yapılmazsa ucu kaçar. Faturası yine halka çıkar. Yaptıkları yanlışları artık Trump'a fatura etmekten vazgeçmeliler. Ekonomide yaşanılan şeyler sıcak parayla şişirme ve borca batırma politikasının sonucudur. Sadece şirketlerin kur farkından doğan zararları şimdiden 600 milyar lirayı buldu."

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    © Fotoğraf : Twitter
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    KIRTASİYEDE FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

    Okulların açılmasına yaklaşık 15 gün kala kırtasiye ürünlerine de yüzde 100'ün üzerine zam geldi. Kırtasiye alışverişinin gözde mekanlarından olan Beşiktaş'taki kırtasiyeciler, döviz kurundaki artış nedeniyle kağıt maliyetlerinin yükselmesini gerekçe gösteren toptancıların, bayramdan sonra birçok ürünün fiyatını yüzde 100'ün üzerinde artırdığını söyledi.

    Yeni düzenlemeyle, 40 yapraklı defterin fiyatı yüzde 87.5 artışla 4 liradan 7.5 liraya çıkarken, 12'li boya kaleminin fiyatı yüzde 133 artışla 15 liradan 35 liraya yükseldi. 30 liradan 75 liraya çıkan test kitabındaki fiyat artışı ise yüzde 150'ye ulaştı. Kurşun kalemin fiyatı yüzde 300 artışla 50 kuruştan 2 liraya, silginin fiyatı da yüzde 166 artışla 3 liradan 8 liraya yükseldi.

     

    Etiketler:
    zam, market, TL, dolar, CHP, Faik Öztrak, Türkiye
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