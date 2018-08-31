Zam yoluna gitmeyen markalar, gramajı düşürüyor

© AA / Fatih Kurt Ticaret Bakanı Pekcan: Dalgalanmayı fırsat görüp stokçuluk yapanlar var, önlem alınacak

Birçok markette ve mağazada hafta sonundan bu yana etiketlere maliyetin üzerinde zam yapıldı. Mağaza çalışanları gece yarısı ellerindeki makinelerle etiket değiştirmeye başladı.

Bazı şirketler ise fiyatlarını gramaj oyunuyla artırmaya başladı. Marketlerde hem raf fiyatları hem de ürün üzerindeki gramajlar değişti. Gramajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan markalar, bir yandan da gerçek fiyatı olmasına rağmen ürünün fiyatının üzerine indirim yazdı. Vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

KÜSURAT ELE VERDİ

Türk halkının 100, 200, 250, 300, 500 ve 1000 gram olarak bildiği pek çok ürün 111, 225, 130, 40, 172, 960, 1440, 810 gibi küsuratlı gramajlarla satılmaya başlandı. Düşük gramaj, özellikle kuruyemiş, deterjan, çikolata ve şarküteri ürünlerinde göze çarpıyor.

Ülker burada da hem zam yapmış hem gramaj düşürmüş. pic.twitter.com/YizwOXVffJ — Seyfullah Koyuncu (@syf_kync) August 30, 2018

​YASAL SUÇ İŞLİYORLAR

Sabah gazetesinden Pınar Çelik'in haberine göre; Tüketicileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Şükran Eroğlu ise vatandaşın resmen kandırıldığını, bunun yasa önünde suç olduğunu belirterek, "Bir gramaj azaltma ya da zam varsa müşterinin bu konuda bilgilendirilmesi yasal zorunluluk. Gizli zam yapmaya kimsenin hakkı yok" dedi.