S&P, Türkiye'nin kredi notunu neden düşürdüğünü açıkladı

© REUTERS / Brendan McDermid S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Standard and Poor's (S&P), Güney Afrika ve Türkiye'nin kredi profilleri arasında ciddi farklılıklar gördüklerini bildirdi.

Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler sonrasında kredi notlarını düşürdüklerini ve bunun bazı yatırımcılarda Güney Afrika'nın da aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı sorularını gündeme getirdiğini belirten kuruluş, "Bu olasılığı düşük olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Dünyanın aktardığı habere göre, Türkiye'nin notunun düşürülmesinin ana nedeninin, Türk Lirası'ndaki aşırı oynaklığı ve ödemeler dengesinde öngörülen keskin düzeltmenin Türk ekonomisinin altını oyacağı beklentisi olduğunu ifade eden S&P, buna karşın Güney Afrika için 'durağan' bir görünüme sahip olduklarını, bu görünümün ekonomik büyümede ılımlı bir toparlanma potansiyelini, istikrarlı kamu borç dinamiklerini yansıttığını vurguladı.

Güney Afrika hükümetinin ekonomik ve sosyal reformları kademeli olarak uygulamaya geçirmesinin de beklentileri arasında olduğunu ifade eden S&P, Güney Afrika'nın dış değerlerinin güçlü olduğunu, parasal esnekliğin kredi notu açısından güçlü bir taraf olmaya devam ettiğini ve Güney Afrika'nın gelişmekte olan piyasalar içinde en derin yerel para cinsinden sermaye piyasalarından birine sahip olduğunu da belirtti.