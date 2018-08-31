Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"nda konuşuyor. Albayrak, "Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz" derken kamudaki tasarruf sürecinin etkin şekilde sürdürüleceğini belirtti. Albayrak, "Türk liramızı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

'Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşan Bakan Albayrak, ihracatı arttırma hedeflerine kanalize olunacağını belirterek, Orta Vadeli Program'da alınacak kararları herkesin göreceğini vurguladı.

#Canlı: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı" toplantısında konuşuyor https://t.co/GzLzP1boWf — AA Canlı (@AACanli) August 31, 2018

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'DEĞİŞİMİ ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK SÜREÇTE GÖRECEĞİZ'

— Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü bir dayanışma içinde. Bugün dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyor Türkiye. Ülkemize karşı başlatılan girişimin farkındayız. Bugün itibariyle karşı karşıya kladığımız bu sınamadan daha güçlü şekilde çıkmak için kenetleniyoruz.

— Zayıflıklarımızın da güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz. Değişimi önümüzdeki 5 yıllık süreçte göreceğiz. Arzu ettiğimiz güçlü ekonomiye kavuşacağıımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

— Etkin mali politikalarla enflasyonla mücadeleyi önceleyeceğimizi ifade ettik. Hiç olmadığı kadar güçlü bir mali politika sürecini başlattık. Çok kararlı bir irade var Türkiye'nin başında. Kamudaki tasarruf sürecini çok etkin şekilde sürdüreceğiz. Bu yıl çok daha iyi bir kamu bilançosu bizi bekliyor.

'BANKALARIMIZ GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLA DEVAM EDİYOR'

— Hem bankaların hem reel sektörün arkasında duracağımızı ifade ettik. Net bir art niyetler bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız güçlü bir şekilde yollarına emin adımlarla devam ediyor.