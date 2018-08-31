Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, TL uzlaşmalı vadeli Döviz satım işlemleri, VİOP piyasasında da yapılabilecek.

Duyuruda şu ifadeler yer verildi:

"Döviz piyasalarının etkin işleyişine katkı sağlamak amacıyla, Bankamız bünyesinde gerçekleştirilen Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin yanında, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) işlem gerçekleştirilebilecektir."