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15:30 31 Ağustos 2018
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    Ruhsar Pekcan

    Pekcan: Serbest piyasa ekonomisinde dalgalanmalar olacaktır, işin doğasında var

    © AA / İsa Terli
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını belirterek, "Bu; işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır" dedi. Pekcan, stokçuluk yapanlar olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte 'Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı'nda konuşan Pekcan, ekonominin belkemiği KOBİ'lere destek olan bu kredinin, başarılı olmak isteyen çok yeni fikirlere sahip yeni girişimciler için de bir fırsat olacağını aktararak, "Eminim bu kredinin olumlu sonuçlarını en kısa zamanda alacağız" diye konuştu.

    Berat Albayrak
    © AA / İsa Terli
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    Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını dile getiren Pekcan, "Bu; işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa'da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam yaratmaya ve ihracata devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Pekcan, ekonominin, kaynakları en iyi yöne kanalize etmek olduğuna dikkati çekerek, burada TOBB'un, kaynakları en doğru adrese yani KOBİ'lere yönelttiğini vurguladı.

    Türkiye'nin Avrupa'nın en dinamik nüfusuna sahip olduğuna işaret eden Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ancak son dönemde bu dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği, stokçuluk yapıldığı dikkati çekmektedir. Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz."

    'FİYAT DENGESİNİ BOZAN UYGULAMALARI ALDATICI TİCARİ UYGULAMALAR KAPSAMINA DAHİL ETTİK'

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
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    Ticaret Bakanı Pekcan, bugün Resmi Gazete'de yayımlayarak "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde" ufak bir değişiklik yaptıklarını belirterek, "Girdi maliyeti ile döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen, etkileniyormuş gibi fiyat artışı yapan, tüketiciye sunulan ürünlerin fiyat dengesini bozan uygulamaları aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil ettik" bilgisini verdi.

    Bundan böyle Reklam Kurulu'nca denetimler yapacaklarını, uygulamaların hızla tespit edilerek, yaptırımlar uygulanacağını kaydeden Pekcan, "Bu yeni dönemde bakanlığımız politikalarıyla uyumlu şekilde Rekabet Kurumu, Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu ile Ürün Güvenliği mevzuatlarıyla daha aktif, daha görünür olacağız. Hepsi hem üreticimizi hem tüketicimizi koruma yönünde hareket edecekler. Dayanışma ruhumuzun bozulmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    ekonomi, KOBİ, Ruhsar Pekcan, Türkiye
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