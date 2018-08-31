EBSO’da Suriyeli tartışması: Çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım, onlar mı yiyecek?

EBSO Meclis Üyesi Mustafa Sivridağ, nitelikli eleman bulamama ve kayıt dışı istihdama yönelik konuşmasında, "SSK, 'Kayıt dışı Suriyeli çalıştırma' diyor. 6 milyon Suriyeliyi ülkeye soktunuz. Biz bunları çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım onlar mı yiyecek? Çalıştıracağım!" çıkışını yaptı.

Haber Ekspres'ten Ali Budak'ın haberine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) ağustos ayı meclis toplantısına nitelikli eleman bulamama sorunu ve kayıt dışı istihdam sorunu damga vurdu.

EBSO’da Suriyeli tartışması: "Çalıştırmayıp da ne yapacağız?" https://t.co/O2sCW2wtwd — Haberekspres (@haberekspres1) 31 Ağustos 2018

​EBSO Meclis Üyesi Mustafa Sivridağ, küçük ve orta ölçekli esnaf ile sanayicinin sorunlarını dile getirdiği meclis toplantısında eğitim ve nitelikli eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntılara dair konuşurken, Suriyeli mültecilere yönelik nefret söylemi içeren ifadeler kullandı.

Sivridağ şunları söyledi: "SSK, ‘Kayıt dışı Suriyeli çalıştırma' diyor. 6 milyon Suriyeliyi ülkeye soktunuz. Biz bunları çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım onlar mı yiyecek? Çalıştıracağım!"

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Döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluk hakkında da konuşan Sivridağ şu ifadeleri kullandı:

"Nefes kredileri verildi. Doların bugün artışının altında yatan yüzde 10 sebepten biri nefes kredileridir. Çünkü kredibilitesi yüksek olan, amcası, dayısı olan, bankayla arası iyi olan sanayici krediyi aldı, dolara yatırdı bekliyor ‘Dolar yükselsin bozdurayım' diye. Krediyi kime veriyoruz? İhtiyacı var mı? Banka müdürü yanımda arıyor, ‘Ağabey çok ucuz kredi çıkıyor, sana vereyim arsa alırsın' diyor.

‘ZİRAAT BANKASI VE HALK BANKASI ASLİ GÖREVLERİNE DÖNSÜN!

Diğer taraftan Ziraat Bankası ve Halkbank'ın kapısını aşındırıyorum, ‘İhracat yapıyorum makinemi yenileyeceğim' diyorum. ‘Bir düşünelim, teminat ne vereceksin?' diyor. Ziraat Bankası'nın ve Halkbank'ın asli görevlerine dönmesini istiyorum. Çiftçiye ve esnafa destek olması gereken bankaların ihracat yapan, üretim yapan sanayiciye destek olmasını istiyorum. Kredi kartı vermesini, su faturası almasını istemiyorum."

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Bu düşüncenin sadece kendisine de ait olmadığını belirten Sivridağ şöyle devam etti: "Bu benim düşüncem değil. Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin fikri. Biz burada elit bir sanayiciyiz. Çevremiz çok ama Türkiye'nin gerçeği biz değiliz. Tekerlekler gitmezse araba hiçbir yere gitmez. Küçük esnaf kan ağlıyor. Bankanın kapısından içeri giremiyor.

‘ÇİFTÇİYİ DENİZBANK'A, ESNAFI EKONOMİ BANKASI'NA MAHKUM ETMİŞİZ. BİRİ FRANSIZ BİRİ İNGİLİZ, SONRA AĞLIYORUZ'

Banka kimde para varsa oraya gidiyor. Oraya gitme, o seni biliyor. Çiftçiyi Denizbank'a, esnafı Ekonomi Bankası'na mahkum etmişiz. Biri Fransız biri İngiliz, sonra ağlıyoruz. Küçük esnafa sahip çıkmazsak hiçbir yere varamayız.

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Konuşmasında sektördeki nitelikli eleman sorununa da değinen ve eğitimin önemini vurgulayan Sivridağ şunları söyledi:

'BEN ÇALIŞACAĞIM, ONLAR MI YİYECEK?'

DHA Suriyeli çift üçüz bebeklerine Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini verdi "Nitelikli personel bulma noktasında zorluklar yaşanıyor. Bize gelen stajyerlerin halini görün. Metrekareyi hesaplayamayan mühendis olur mu? Maalesef hep kurumsal firmalar ön planda. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteklediği İŞKUR bize, ‘İşçi bulun, biz size yönlendirelim, kaydını yapalım' diyor. SSK da, ‘Kayıt dışı Suriyeli çalıştırma' diyor. 6 milyon Suriyeliyi ülkeye soktunuz. Biz bunları çalıştırmayıp da ne yapacağız? Ben çalışacağım onlar mı yiyecek? Çalıştıracağım! Neye göre kaydını yapacağız? Her sokakta önümüze çıkıp mendil mi satacaklar? Yarın bir gün büyüdükleri zaman çoluk çocuğumuzun üstüne çökecekler. Vergi veriyorum çalıştıracak eleman bulamıyorum. Kriz geldi. Bankaların ve devletin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım."

Konuşmalara cevap vermek için yeniden kürsüye gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da, Sivridağ'ın konuşmalarını destekledi.

Gökçüoğlu şu ifadeleri kullandı:

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"Suriyeliler konusunda sana katılıyorum. Mülteci alabiliriz, gelebilir ama dünyada hiçbir ülke yok ki şehirlerin içine bunları salsın. (Turgut) Özal döneminde de geldiler. Orada belirli bir alanın içinde kalmalıydılar. Şimdi şehirleri zapt ediyorlar. İstanbul'un Fatih semtini zapt etmişler. Kendi içinde yasa dışı yollara gidecekler. Okutamıyoruz, konut veremiyoruz. Ciddi sorun var başımıza gelecek.

© AFP 2018 / Delil souleiman Türkiye’deki Suriyeli kadınların yüzde 70’i Türkçe konuşamıyor Avrupa alıyor belirli alanda yaşam alanı kuruyor. Biz de sınırda yapabilirdik. Pazar kursun, dükkan açsın… Kimin ne yaptığı belli değil. Tamam, insanız, sahip çıkalım ama ileride böyle olursa sıkıntı yaşayacağız. Eğitim veremiyoruz. Tekrar tekrar düşünülmesi gerekiyor.

‘TEZGAHIM BOŞ KALSA DA SURİYELİ ÇALIŞTIRMIYORUM'

Ben cidden endişe duyuyorum. Benim tezgahım boş kalsa da Suriyeli çalıştırmıyorum. Yasadışı bir gelişmeye meydan vermememiz gerekiyor. Sonra başımıza neler getirecek onu da bilemiyorum."