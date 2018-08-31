Coca-Cola, İngiliz kahve zincirini 5.1 milyar dolara satın aldı

Anlaşma sayesinde Coca-Cola'nın, Avrupa, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika piyasalarında güçlü bir platforma sahip olacağı belirtilen açıklamada, Costa'nın bu bölgelerde yaklaşık 4 bin şubesinin bulunduğu bilgisine yer verildi.
Açıklamada, satın almanın Coca-Cola'ya, kahve sektöründe tedarik zinciri ve dağıtım olanakları sağlayacağı vurgulandı.
Açıklamanın ardından Coca-Cola'nın hisse başına değeri New York borsasında 4.78 dolara gerileyerek yüzde 0.4 düşüş gösterdi.
Uzmanlar, gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen anlaşma sayesinde Coca-Cola'nın, Starbucks gibi küresel şirketlerle kahve endüstrisinde rekabetini artıracağına işaret ediyor.
İsviçreli gıda şirketi Nestle'nin Starbucks'la yaptığı 7.1 milyar dolarlık anlaşmanın, 28 Ağustos Salı günü tamamlandığı bildirilmişti.
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