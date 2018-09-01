Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Bu kapsamda 2018 yılı Ağustos ayında gerçekleşen ihracatın, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,49 azalarak, 12 milyar 389 milyon dolar olduğu belirtildi.
İthalat ise Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22.38 azalarak 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlıktan paylaşılan verilere göre, dış ticaret hacmi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15.88 azalarak 27 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83.3'e yükseldi. Son 12 aylık dönemde; ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında artış ile 162 milyar 417 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12.1 oranındaki artış ile 242 milyar 725 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 9.8 oranında artarak 405 milyar 143 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2018 yılı Ağustos ayında en çok ihraç edilen "motorlu kara taşıtları" faslını (1 milyar 294 milyon dolar), "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" (1 milyar 187 milyon dolar) ve "kazanlar, makinalar" (1 milyar 166 milyon dolar) ihracatı takip etti. 2018 yılı Ağustos ayında en çok ithal edilen "mineral yakıtlar, mineral yağlar" faslını (3 milyar 543 milyon dolar), "kazanlar, makinalar" (1 milyar 654 milyon dolar) ve "demir ve çelik" (1 milyar 406 milyon dolar) ithalatı takip etti" olarak ifade edildi.
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2018 yılı Ağustos ayında, en çok ihracat yapılan ilk üç ülke sırasıyla 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya, 912 milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon dolarla Irak oldu. 2018 yılı Ağustos ayında, en çok ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla 1 milyar 589 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 447 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 milyon dolarla Almanya olarak belirlendi.
Gümrük İdareleri tarafından 12 milyar 395 milyon TL vergi tahsil edildi. 2018 yılı Temmuz ayında toplam aktif firma sayısı 1 milyon 869 bin 316 iken, Ağustos ayında 5 bin 104 adet artarak 1 milyon 874 bin 420 oldu. 2018 yılı Ağustos ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 48 bin 639, bildirim sayısı ise 11 milyon 430 bin 355 oldu.
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