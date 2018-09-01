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14:35 01 Eylül 2018
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    Hotiç

    Hotiç konkordato ilan etti

    © Fotoğraf : Hotiç
    Ekonomi
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    Türkiye'de 150 satış noktası bulunan ünlü ayakkabı markası Hotiç konkordato ilan etti. Konkordato uygulaması iflas erteleme yerine getirilmişti.

    Mehmet Keskinoğlu
    © Fotoğraf : Twitter
    Konkordato başvurusu yapan tavukçuluk devi Keskinoğlu, korumalardan sıyrılarak verdiği notla Erdoğan'dan yardım istemiş
    Sözcü'nün haberine göre Hotiç CEO'su Alihan Hotiç'in yaptığı açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı ifade edildi.

    Şirketin son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik dolayısıyla nakit sıkışıklığı çektiği ifade edilen açıklamada "Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış Hotiç markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır" dendi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    AVM
    © Fotoğraf : AA
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    "Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 31.08.2018 tarihi itibariyle Av. Yunus Egemenoğlu tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.

    "Tüm tedariğini yurt içinden yapan ve ihracat yolculuğuna çıkmış Hotiç markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır.

    Dolar
    © REUTERS / Hafidz Mubarak
    'Dolar yakmakla, telefon kırmakla aşılamayacak bir süreçten geçiyoruz'
    "Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz.

    "Değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin sıkıntı yaşamaması amacıyla başlattığımız bu yeniden yapılandırma bilgisini tüm kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Geçici süreli bu durumu başarıyla ve el birliği ile geride bırakacağız. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz."

     

    Etiketler:
    İflas erteleme, konkordato, euro, TL, dolar, Hotiç, Alihan Hotiç, Türkiye
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