Müşterileri 'Yetersiz limit' uyarısıyla karşılaşan Akbank'tan açıklama: Sistemsel bir hata oldu

Değerli müşterilerimiz, kısıtlı sayıda müşterimizin kredi kartı hesap hareketleri ile ilgili sistemsel bir hata oluşmuştur. Yaşanan hata gün içinde giderilecektir. Müşterilerimizin herhangi bir mağduriyeti olmayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.