3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

Açılışı için geri sayımın başladığı İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de faaliyete girecek. Açıldığında ilk etapta 660 ticari taksi ve 38 İETT otobüsünün yolcu taşıyacağı havalimanında bagajlı lüks taşımacılık hizmeti de verecek otobüsler de ulaşım ağına dahil olacak.
Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak.
OTOBÜS HATLARI VE ÜCRETLERİ
En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti 30 TL olacak. Otobüs hatlarının detayları ise (Hat adı-mesafe-sefer sıklığı-yolculuk ücreti-araç sayısı) şöyle:
1. Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç
2. Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç
3. Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç
4. Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç
5. Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç
6. Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç
7. Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç
8. Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç
9. Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç
10. Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç
11. Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç
12. Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç
13. Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç
14. Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç
15. Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç
16. Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç
17. Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç
18. Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç
100 ADETİ EN AZ 46 KOLTUKLU OLACAK
Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek. İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak. Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak.
KAMERA, SES KAYIT VE ALARM BUTONU
Araçlara bütün kameraların görüntülerinin kaydedilmesi için kamera kayıt cihazı da konulacak. En az 30 gün kayıt yapabilecek. Araçlarda ücret toplama sistemi olacak. Her yolcu koltuğunda multimedia (MP3-Tv-Video) özelliklerine sahip dokunmatik özellikli LCD ekran olacak.
İHALEYİ ALAN NASIL ÖDEME YAPACAK?
Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik kısmı da 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.
KURALLARA UYMADIĞINDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
İhaleyi alacak işletme kurallara uymaması halinde yaptırımlar uygulanacak. Onlardan bazıları ise şöyle:
Devlet yöneticilerine herhangi bir nedenle hakarette bulunulması, toplu olarak taşımacılığı ve trafiğin aksatılması, durdurulması, taşıt ile birlikte gösteri yapılması, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunması durumunda işleticinin ruhsatı iptal edilecek. Şoförün ise toplu taşıma aracı kullanım belgesi 30 gün askıya alınacak. Kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması durumlarda bin tam İstanbul kart bedeli ceza uygulanacak. Şoföre ise 50 hizmet kalite puanı kesintisi yapılacak.
YOLCU İLE KAVGA EDERLERSE CEZA ÖDEYECEKLER
METRO HATLARI 2019 SONU İTİBARIYLA
Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2019 yılı sonu, 27 kilometreden oluşacak 6 istasyonun olduğu Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı arasındaki metronun ise 2020 yılı sonunda hizmete açılması bekleniyor.
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