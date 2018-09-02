Gazeteler krizde: 7 yerel gazete bugün çıkmadı

Kağıt fiyatlarındaki artış sonrası krize giren gazete ve dergiler ilk iş olarak fiyatları yükseltti. Bu adımın gazetelere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, İzmir'de yayıncılık yapan 7 yerel gazete, bundan sonra pazar günleri çıkmama kararı aldı.
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Halktv'nin haberine göre, aralarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne ait 9 Eylül, Ege Telgraf, Haber Ekspres, Yenigün, İlk Ses, Yeni Bakış ve Ticaret'in de bulunduğu gazetelerin bundan böyle pazar günleri okuyucularıyla buluşamayacakları bildirildi.
9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attilâ yaptığı açıklamada, "Ekonomik sıkıntılar, doviz kurundaki artış ve ve gazete kağıdı ithalatındaki zorluklar yüzünden artık pazar günleri yayımlanmayacaklarını" söyledi.
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