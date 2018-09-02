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20:18 02 Eylül 2018
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    Volkswagen

    'VW'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçradı'

    © Sputnik / Mikhail Fomichev
    Ekonomi
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    Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun dizel araçlardan sonra bazı benzinli motorlardaki egzoz gazı testlerini de manipüle ettiği iddia edildi.

    Alman Bild am Sonntag gazetesinin haberinde, Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) bünyesindeki VW, Audi ve Porsche araçlarındaki bazı benzinli motorların emisyon testlerinin manipüle edildiği öne sürüldü.

    Volkswagen
    © AFP 2018 / Fred DUFOUR
    Çevreyi 40 kat fazla kirlettiği ortaya çıkan Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası
    Münih Savcılığı'nın soruşturma belgelerindeki tanıklara ve belgelere dayandırılan haberde, araçların daha düşük karbondioksit (CO2) emisyonları ve yakıt tüketimi göstermesi için şanzımanların ve yazılımların manipüle edilmiş olabileceği ifade edildi.

    Volkswagen Grubu'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basınına konuşan bir sözcü, VW'nin devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacağını belirterek, şirketin son aylarda Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi ile yoğun görüşmeler yaptığını aktardı.

    'VW BENZİNLİ MOTORLARDA MANİPÜLASYON KANITI YOK'

    Volkswagen
    © REUTERS / Imelda Medina
    Emisyon skandalı, Volkswagen'in yönetim kurulu başkanına uzandı
    Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Federal Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde ise, şimdiye kadar VW Grubu'ndaki benzinli araçlarda bir emisyon manipülasyonuna ilişkin kanıt bulunmağı kaydedildi

    Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan VW Grubu'nun daha önceki dize skandalı nedeniyle yaklaşık 27 milyar euro ceza ödediği tahmin ediliyor.

    Ayrıca savcılığın Volkswagen'e yönelik emisyon skandalıyla ilgili soruşturması sürüyor. Bu kapsamda şirkete ait bazı yerlerde aramalar yapılmış ve aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu görevliler göz altına alınmıştı.

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    Etiketler:
    emisyon seviyesi, Alman Haber Ajansı (DPA), Porsche, Audi, Volkswagen, Almanya
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