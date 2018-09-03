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13:09 03 Eylül 2018
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    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon

    Enflasyon 14 yılın yeni zirvesinde

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Ağustos enflasyonu aylık bazda yüzde 2.3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15.85'ten yüzde 17.90'a yüsledi. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 6.6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aştı. TÜFE ile Yİ-ÜFE arasındaki makasın daha da açıldığı dikkat çekti.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerine paralel geldi. TÜFE, ağustos ayında yüzde 2.3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15.85'ten yüzde 17.90'a yükseldi.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    İstanbul'un enflasyonu belli oldu
    Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 15.10'dan yüzde 17.22 seviyesine çıktı. Bu arada yurtiçi üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 32'yi aştı.

    TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12.29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.61 artış gerçekleşti.

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 4.56, ulaştırmada yüzde 4.45, konutta yüzde 3.85 ve haberleşmede yüzde 2.63 artış gerçekleşti.

    ​AĞUSTOS AYININ ZAM ŞAMPİYONU SALÇA

    alışveriş, mağaza
    © REUTERS / Rick Wilking/File Photo
    Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: 15.85
    Tüketici fiyatları bazında ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25.56 ile salçada oldu. Fiyat artışında salçayı yüzde 21.44 ile yumurta, yüzde 20.74 ile karpuz izledi.

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30.57 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu, yüzde 19.93 ile havuç, yüzde 18.77 ile domates, yüzde 16.16 ile patates, yüzde 12.62 ile sivri biber, yüzde 10.98 ile armut, yüzde ile 9.29 ile erik, yüzde 5.59 ile erkek tişörtü izledi.

    YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 1.59 oranında düşüş gerçekleşti.

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 23.76, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 23.23, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19.75 ve konut yüzde 16.30 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

    Dünya'nın aktardığına göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25.32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.78 artış gösterdi.

    ÜRETİCİ FİYATLARINDA YÜZDE 6.6 ARTIŞ

    TL
    © AFP 2018 /
    TL'deki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor
    Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5.69, imalat sanayi sektöründe yüzde 7.31, su sektöründe yüzde 1.52 artış, elektrik ve gaz sektöründe ise yüzde 1.20 düşüş olarak gerçekleşti.

    Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 25.11 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 15.33 ile metal cevherleri, yüzde 12.07 ile ana metaller olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik ve gaz sektörü ise bir önceki aya göre yüzde 1.20 düşüş gösterdi.

    Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

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    Etiketler:
    Fiyat artışı, gıda, zam, enflasyon, TÜİK, Türkiye
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