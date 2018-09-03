Merkez Bankası: Parasal duruş yeniden şekillendirilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada "Son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir" dendi.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon 14 yılın yeni zirvesinde

Merkez Bankası, ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası yeni bir basın duyurusu yayınladı.

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "Son dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmektedir" dendi.

"Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir" ifadesi kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, son gelişmeler dikkate alınarak eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkiyi verecektir. Son gelişmeler dikkate alınarak Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında parasal duruş yeniden şekillendirilecektir: https://t.co/zvuwy36TLf — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 3, 2018

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