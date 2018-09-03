'Enflasyon yıl sonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir'

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Öğretim Üyesi Dr. Can Pamir, enflasyonun yıl sonunda yüzde 20 düzeyine çıkabileceğini söyledi. Pamir, "Piyasayı sakinleştirmek için MB'nin açıklama yapmak yerine aksiyon alması gerekiyor" dedi.

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon 14 yılın yeni zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 17.90 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Pamir, "Bugün açıklanan enflasyon verisi beklenen doğrultuda geldi ancak, yurt içi üretici fiyatları beklenenin üstünde geldi" diye konuştu.

Pamir, "Açıklanan verinin önümüzdeki dönemlerde enflasyonun daha yüksek seyredeceğinin bir sinyali olarak görebiliriz. Cuma akşamı başta Halkbank olmak üzere bankacılık sektöründe görülen sistemsel hata bankacılık ve kur üzerinde bir soru işareti yarattı. Enflasyon açıklaması sonrasında gelen Merkez Bankası (MB) açıklaması'nın 13 Eylül'deki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında faiz artırımı sinyali olarak yorumlandı ancak bu açıklama çok gecikmiş ve yetersiz bir açıklama" ifadesini kullandı.

'YETERSİZLİĞİN SEBEBİ MB'NİN BAĞIMSIZLIĞI KONUSUNDAKİ SORU İŞARETLERİ'

"Yetersizliğin sebebi maalesef MB'nin bağımsızlığı konusundaki soru işaretleri giderilmemiş olması" diyen Pamir, şöyle devam etti:

"Açıklama sadece bir faiz artırımına işaret ediyor ancak bu faiz artışının ne kadar olacağının da piyasa ile paylaşılması gerekiyor. Piyasayı sakinleştirmek için MB'nin açıklama yapmak yerine aksiyon alması gerekiyor. MB 13 Eylül'ü beklemeden bir toplantı yaparak faiz oranını duyurmalı. Maalesef sorunun bu kadar büyük olması ve önlemler çok geç alındığı için piyasanın sakinleştirilmesi mümkün görünmüyor."