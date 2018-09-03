Turkcell CEO’su Terzioğlu: Ucuz parayı değerlendiremedik

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Uzun bir dönem Türkiye maalesef ucuz parayı değerlendiremedi. Dünyada paranın değeri çok düşükken biz yeterince borçlanamadık" açıklamasında bulundu.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Forumu 2018'de konuşan Turkcell CEO'su Terzioğlu, "Dijital ekonomide aslında donanımdan ziyade data temelli dijital servisler çok önemli. Bugün data, petrolün yerine geçti. Nasıl ham petrol 70 dolarsa ham data da GB'ı 2.5 dolar olan aslında son derece erişilebilir bir meta. Bizim ham datayı Türkiye'de işlememiz, saklamamız ve dijital servislere dönüştürmemiz lazım" ifadesini kullandı.

Habertürk'ten Yavuz Barlas'ın haberine göre Terzioğlu, "Biz Turkcell olarak bir yatırım yaptığımızda bunun geri dönüşünün 4-5 senede olduğunu görüp vadesel olarak ona göre borçlanıyoruz" dedi.

'PARANIN DEĞERİ ÇOK DÜŞÜKKEN YETERİNCE BORÇLANAMADIK'

"Kur ya da faiz beklentilerimiz açısından bunları öngörüyoruz. Türkiye'de de bu iyi uygulamaları genele yaygınlaştırmamız lazım" diye konuşan Terzioğlu, şöyle devam etti:

"Uzun bir dönem Türkiye maalesef ucuz parayı değerlendiremedi. Dünyada paranın değeri çok düşükken biz yeterince borçlanamadık, kamu borçlanamadı ve borçlanma sorumluluğu biraz da bilinçsizce özel sektörde kaldı. Önümüzdeki dönemde bunu düzeltmemiz lazım."