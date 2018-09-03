Kayıt
20:06 03 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fındık

    Fındık 1.78 milyar dolar kazandırdı

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 51

    Türkiye'nin 2017-2018 sezonunda fındık ihracatından 1 milyar 782 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı.

    Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti.

    Sezonun, tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış
    piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artış ile umut vericidir" ifadesini kullandı.

    Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret ederek, "Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır çünkü hiçbir ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kalemi olup tamamen net döviz sağlamaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki istihdamın da çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir" değerlendirmesinde bulundu.

    Yeni ihracat sezonunun yine tartışmalar ve belirsizliklerle başladığını savunan Sevinç, şöyle devam etti:

    dolar, piyasa, grafik
    Instagram
    Dolar/TL kuru, Merkez Bankası açıklaması sonrası geriledi: 6.61
    "Öncelikle rekolte konusundaki farklı rakamlar için geçmiş 10 yıla ait tüm kurumlarca yapılan tahminlere ve gerçekleşme sonuçlarına göz atmak yeterli olacaktır. Fındık fiyatının serbest piyasada oluşması popülizm dışı reel ekonominin gereğidir. Esasen yaşanan kaos bu düzenin bozulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan, dış saldırıların bir sonucu olan ve bertaraf edileceğine yürekten inandığımız mevcut ekonomik ve finansal şartların, Türk fındığının dış satımını gerçekleştiren ihracatçı kesim yanında üretici dahil tüm diğer paydaşları da fevkalade olumsuz etkilediği yine bir başka gerçektir."

    Sevinç, sadece fiyat ve kısır rekolte tartışmalarıyla vakit geçirilirken doğuda, batıda bütün fındık bahçelerini artık felaket ölçüsünde tehdit eden ve milli ürünü neredeyse yok etme potansiyelindeki tarımsal zararlı ve hastalıklarla mücadelenin kimsenin aklına gelmediğini öne sürerek, İhracatçı Birlikleri olarak bu konuda uyarı amaçlı pek çok çalışma yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon 14 yılın yeni zirvesinde
    Bu sorumluluğun sadece ihracatçıya ait olmadığını, esas sorumlularla birlikte adeta bir milli seferberlik gerektirdiğini ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

    "Geç kalınması durumunda Türk fındığının dünya üretimindeki geleneksel tekelinin kırılması ile sonuçlanacak büyük bir felaket yaşanabilecektir. Bu sonucun asıl mağduru ise başta üreticilerimiz olmak üzere milli ekonomimiz olacaktır. Özetle sezon artık başlamış ve tüm paydaşlarımız yanında dış piyasalar da belirsizliklerin sonuçlanıp, ticaret ve ihracatın hızlanması beklentisi içindedir."

     

    İlgili konular:

    Tarım Bakanı Pakdemirli: Fındık üreticileri mağduriyet yaşamayacak
    Arap turistler Ordu'da ilk defa fındık bahçesi satın aldı
    Hititlerin dini merkezinde 3 bin yıllık fındık kabuğu bulundu
    İtalyan şirketin satın aldığı fındık fabrikası kapatıldı, 300 işçi işsiz kaldı
    Etiketler:
    ithalat, ihracat, dolar, euro, TL, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Edip Sevinç, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni
    Dünya Göçebe Oyunları’nın görkemli açılış töreninden renkli kareler
    Karikatür
    Hindistan, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400'den vazgeçmeyecek
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet