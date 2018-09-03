Fındık 1.78 milyar dolar kazandırdı

Sezonun, tahminleri doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Sevinç, "Özellikle bizim çok önem verdiğimiz tonaj bazındaki ihracat, dış
piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre yüzde 22 artış ile umut vericidir" ifadesini kullandı.
Sevinç, 2017-2018 fındık ihracat sezonunda 286 bin 777 ton iç fındık ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 782 milyon dolar döviz girdisi sağlandığına işaret ederek, "Fındık, ülkemiz ihracatının yüz akıdır çünkü hiçbir ithal girdi gerektirmeyen bir ihracat kalemi olup tamamen net döviz sağlamaktadır. Tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki istihdamın da çok büyük bir bölümü için vazgeçilmezdir" değerlendirmesinde bulundu.
Yeni ihracat sezonunun yine tartışmalar ve belirsizliklerle başladığını savunan Sevinç, şöyle devam etti:
Sevinç, sadece fiyat ve kısır rekolte tartışmalarıyla vakit geçirilirken doğuda, batıda bütün fındık bahçelerini artık felaket ölçüsünde tehdit eden ve milli ürünü neredeyse yok etme potansiyelindeki tarımsal zararlı ve hastalıklarla mücadelenin kimsenin aklına gelmediğini öne sürerek, İhracatçı Birlikleri olarak bu konuda uyarı amaçlı pek çok çalışma yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti.
"Geç kalınması durumunda Türk fındığının dünya üretimindeki geleneksel tekelinin kırılması ile sonuçlanacak büyük bir felaket yaşanabilecektir. Bu sonucun asıl mağduru ise başta üreticilerimiz olmak üzere milli ekonomimiz olacaktır. Özetle sezon artık başlamış ve tüm paydaşlarımız yanında dış piyasalar da belirsizliklerin sonuçlanıp, ticaret ve ihracatın hızlanması beklentisi içindedir."
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