MHP'li Enginyurt'tan AK Parti'ye fındık tepkisi: Millet perişan mı olsun isteniyor, ses verin

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Karadeniz'de yaşanan fındık krizine tepki gösterdi. Enginyurt, "Sabrımız taşıyor. Hükümet siz olsanız da, sokaklar bizim. Halep uzaksa, Ferrero şurada. Ses ver hükümet" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Enginyurt, Ordu ve Giresunlu fındık üreticilerini mitinge çağırdı. Enginyurt yaptığı açıklamada, "Cumhur ittifakı falan diyenler, şimdi zamanı değil diyenler. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. Millet perişan mı olsun isteniyor? AK Parti vekilleri ses verin" dedi.

Enginyurt, şöyle devam etti:

"Fındık işi Ferrero'ya teslim edildi gibi. Ordu ve Giresun halkı hazır olun. Fındık mitingi için meydana inme zamanı geldi. Cumhur ittifakı falan diyenler, şimdi zamanı değil diyenler. Şimdi tam zamanı. Her şeye zam yapıldı, fındık Ferrero'ya bırakıldı. Yok, öyle yağma, şimdi meydan zamanı. Fındık fiyatları bugün açıklanmazsa, Cumartesi günü Altınordu Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapacağım. Ordu ve Giresun halkına açık davetimdir. Bütün halkımızı Cumhuriyet meydanına bekliyorum. Fındık, Ferrero'ya teslim edilemez. Bütün Milletvekilleri sizi de bekliyorum."