Kayıt
20:06 03 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Aykut Erdoğdu

    CHP'li Erdoğdu: TÜFE'nin yüzde 20'yi aşmasını bayram tatili engelledi

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    Yurdagül Şimşek
    0 21

    Enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, TÜİK'in açıkladığı rakamlarla piyasadaki rakamlar arasında büyük fark olduğunu belirterek, "TÜİK'in TÜFE açıklaması zamları yansıtmıyor. TÜFE'nin yüzde 20'yi aşmasını bayram tatili engelledi" dedi.

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Enflasyon 14 yılın yeni zirvesinde
    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, TÜİK'in internet sitesinde veri derleme sisteminin, "Taze sebze ve meyveler, futbol maçına giriş ücreti, LPG, tüp gaz, altın ve seçilmiş 16 gıda ürünü haftada bir kez ve diğer ürünler ayda iki kez; kiralar ve seçilmiş 66 madde çeşidinin ise ayda bir kez derlendiği"nin belirtildiğini belirtti.

    Erdoğdu, "Dolayısıyla 20 Ağustos Pazartesi haftası TÜİK tatil nedeniyle fiyatları derleyemedi. 27 Ağustos Pazartesi haftası da ayın son 5 günü olduğu için sadece ‘Taze sebze ve meyveler, futbol maçına giriş ücreti, LPG, tüp gaz, altın ve seçilmiş 16 gıda ürünü' fiyatları derlendi. Ama hepimiz biliyoruz ki, bayram tatili sonrasında market raflarına zam yağdı. Yüzde 20-30 oranında fiyat artışı gazetelere bile haber olan tuvalet kağıdı ve bebek bezi, TÜİK verilerine göre sadece yüzde 2.37 ve 1.96 zamlanmış görünüyor" dedi.

    AKLA YATMAYAN VERİ

    Poşet- Alışveriş
    © AA /
    'Enflasyon yıl sonunda yüzde 20 düzeyine çıkabilir'
    CHP'li Erdoğdu, gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık fiyat artışının TÜİK tarafından onbinde 6 olarak açıklanmasının da 'akla yatmayan' veri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

    "Oysa, en az TÜİK kadar bilimsel bir yöntemle TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan ve açıklanan bir başka veriye göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı Temmuz 2018'de bin 738 TL iken Ağustos 2018'de bin 812 TL'ye yükseldi. Yani, artış miktarı 74 TL ve artış oranı yüzde 4.25. Temel gıda maddelerini içeren açlık sınırı hesaplamasında artışın yüzde 4.25'i bulduğu bir ortamda onbinde 6, aylık gıda enflasyonundan bahsetmek abesle iştigaldir."

    'TÜİK'İ UYARIYORUZ: İSTATİSTİKLERDE YAPILACAK USULSÜZLÜKLERİN FATURASI AĞIR OLUR'

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
    © AA /
    TESK: Enflasyonda kalıcı düşüş için zamlar geri alınmalı
    Enflasyon oranının, makro ekonominin en önemli değişkeni olduğunu hatırlatan Erdoğdu, çalışan ve emekliler ile çiftçinin taban fiyatları gibi geniş halk yığınlarını ilgilendiren ücret ve kazançların da açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlendiğine işaret etti. Erdoğdu şu görüşleri dile getirdi:

    "Enflasyon oranının düşük göstermek milyonlarca insanın rızkından çalmak demektir. Özellikle yüksek enflasyon rakamlarını makyajlayarak hükümete yaranmaya çalışan TÜİK'i enflasyon rakamları konusunda uyarıyoruz. İstatistiklerde yapılacak usulsüzlüklerin faturası ağır olur. Bu resmi rakamlar kesinlikle vatandaşın mutfağındaki yangını yansıtmıyor. Bayram sonrası market raflarına zam yağdı. Bazı gıda ürünlerinin ise gramajı düşürülerek fiyat artışları gizleniyor. Hatta bazısı bununla da yetinmiyor, düşük gramaja rağmen bir de üzerine zam yapıyor. Hükümeti bu konuda ciddi tedbir almaya çağırıyoruz. Demokrasi, hukuk devleti ve adaletten uzaklaşmanın bedeli, ekonomik olarak yurttaşlarımıza yoksullaşma olarak dönüyor. CHP olarak buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Bu kapsamda toplumun tüm kesimleri ile bir araya geliyoruz. Saray'ın krizi yoksulun üzerine yıkmaya çalışmasına, yandaş iş adamlarına yönelik ayrıcalıklı davranarak muhalif veya tarafsız iş insanlarını örtülü olarak cezalandırmasına ve bu kayırmacı tavırlarla yandaşlarına servet transfer etmesine karşı halkımızla birlikte en güçlü ve en sert şekilde muhalefet edeceğiz. Bu kriz ‘Saray Krizi'dir, faturayı saray ve yandaşları ödemelidir."

    İlgili konular:

    İstanbul'un enflasyonu belli oldu
    Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 19.7: Açlık sınırı 1757 liraya yükseldi
    TL'deki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor
    UFRAD 'dan dövizden TL'ye geçiş açıklaması: AVM sahipleri, telefonlarımıza çıkmıyor
    'TL'deki değer kaybı, yapısal reformların gerekliliğini en iyi anlatan durum'
    Etiketler:
    zam, TÜFE, enflasyon, TÜİK, CHP, Aykut Erdoğdu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni
    Dünya Göçebe Oyunları’nın görkemli açılış töreninden renkli kareler
    Karikatür
    Hindistan, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400'den vazgeçmeyecek
    İnfografik
    Hazar Denizi yeni projeler bekliyor
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet