Prof. Çevik'ten Halkbank tepkisi: Hatalı kurdan yapılan işlemler iptal edilemez

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ‘ucuz dolar satışı‘nın geçersiz olduğunu açıklamıştı.
Sözcü'den Deniz Ayhan'a konuşan Çevik, Arslan'ın ‘hatalı kurlardan yapılan işlemlerin iptal edildiğine' dair beyanının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Çevik, "Bankanın alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği olmadığı yönündeki sözleri, ekonomi hukuku açısından geçersizdir" dedi.
BDDK kurucu üyesi şöyle devam etti:
"Sözleşme serbestisini anayasal ilke olarak benimsemiş hukuk devleti olma yolunda mesafe alma çabasında olan ülkemiz, pozitif hukuku alım-satım sözleşmelerinin tarafı olan döviz alıcılarının hakkını gasp edemez. Konuya acilen müdahale edilmelidir."
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