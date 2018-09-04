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13:27 04 Eylül 2018
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    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi

    İhracat bedeli 6 ay içinde Türkiye'ye getirilecek, yüzde 80'i bankaya satılacak

    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (91)
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    İhracat bedellerinin yurda getirilme esaslarını düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında tebliğ yayımlandı. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek ve en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunlu olacak.

    İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğ bugün yürürlüğe girecek ve altı ay süresince geçerli olacak.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
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    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek.

    Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin bir bankaya satılması zorunlu olacak. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller; akreditifli, kabul kredili akreditifli, kabul kredili mal mukabili, vesaik mukabili, mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekillerinden biriyle yurda getirilebilecek.

    İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak.

    PEŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI İHRACATA SÜRE SINIRI

    Tebliğe göre, peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu tutuldu. İhracat belgeleri kapsamında sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi, ek süreler de dahil olmak üzere belge süresi kadar olacak.

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    Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi olacak.

    Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün, konsinye yoluyla yapılacak ihracatta bedelin 180 gün, yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde bedelinin 90 gün, kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunlu olacak.

    BANKALAR İZLEMEKLE YÜKÜMLÜ

    Para, Türk Lirası (TL)
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    İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu tutuldu. İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlü olacak.

    Dünya'nın aktardığına göre, her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 100 bin doları aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar eksiği olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, tebliğle belirlenen mücbir sebeplerin varlığı halinde ise 200 bin doları aşmamak üzere, beyanname veya formda yer alan bedelin yüzde 10'una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce terkin edilmek suretiyle kapatılacak.

    Tebliğ kapsamında 200 bin doları veya eşitini aşan eksiği olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacak.

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (91)

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    Etiketler:
    Gümrük, banka, ihracat, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete, Türkiye
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