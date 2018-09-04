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13:27 04 Eylül 2018
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    Arjantin- Peso- Dolar

    Arjantin'den ekonomik önlem paketi

    © REUTERS / Marcos Brindicci
    Ekonomi
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    Arjantin'de hükümet yerel para birimi pesodaki değer kaybının yarattığı ekonomik sıkıntıyı gidermeyi amaçlayan ekonomik tedbirleri açıkladı. Bütçe açığını gidermek amacıyla ihracata vergi getirilecek, kamu harcamalarını frenlemek amacıyla bakanlıkların sayısı yarı yarıya azaltılacak.

    Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri
    © REUTERS / Marcos Brindicci
    Arjantin kemer sıkma çerçevesinde bakan sayısını azaltacak
    Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada, bütçe açığını gidermek üzere ihracata vergi getirileceğini ve kamu harcamalarını azaltmak için bakanlıkların sayısının yarı yarıya azaltılacağını belirtti.

    EKONOMİK VE GIDA YARDIM PROGRAMLARI ARTIRILACAK

    Macri, yüzde 30'lara yükselen enflasyondan zarar gören yurttaşları korumak üzere ekonomik ve gıda yardımı programlarının artırılacağını bildirdi.

    Ekonomideki kötü gidişatı durdurmak için bütçe açığını gidermenin şart olduğuna işaret eden Macri, "İstediğimiz ülkeyi kurabilmek için gelirinden daha fazlasını harcamayan denk bütçeli bir devlete ihtiyacımız var" dedi.

    Macri, bu amaçla bakanlık sayısını azaltarak kamu sektöründe küçülmeye gidileceğini ifade etti. Devlet Başkanı Macri, hangi bakanlıkların kaldırılacağına ilişkin bilgi vermedi.

    ‘İHRACATÇILARDAN FEDAKARLIK BEKLEMEK ZORUNDA KALDIK'

    IMF Direktörü Christine Lagarde
    © REUTERS / Martin Acosta
    IMF'den Arjantin'in '50 milyar dolarlık borç ödemesinin hızlandırılması' talebine yeşil ışık
    İhracata vergi getirmenin olağandışı bir tedbir olduğunu ve bunun Arjantinli üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğinin farkında olduklarını vurgulayan Macri, ekonomik durumun aciliyeti nedeniyle kurdaki değer kaybından avantaj sağlayan ihracatçılardan fedakarlık beklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

    FAİZ ARTIRIMI PESODAKİ DEĞER KAYBINI DURDURAMIYOR

    Arjantin'de Merkez Bankası bu yılın başından beri faizleri yüzde 60'a kadar çıkarmasına rağmen yerel para birimi pesodaki değer kaybı durdurulamıyor. Peso yılın başından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 50 oranında değer kaybetti.

    Argentina flag
    © Fotoğraf : pixabay
    TL'deki değer kaybı, Arjantin'e 'bulaşır' mı?
    Ülke kriz nedeniyle yeniden IMF'nin kapısını çalmak zorunda kalmıştı. Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylanmıştı.

    IMF ile Arjantin arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Arjantin hükümetine, ilk aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı belirtilmişti.

    Kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF Yönetim Kurulu'nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

    Arjantin geçen hafta söz konusu kredinin ilk diliminin erken serbest bırakılmasını talep etmişti.

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    Etiketler:
    IMF, Mauricio Macri, Arjantin
    Topluluk kurallarıTartışma
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