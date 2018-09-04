Rus otomobil üreticileri, Türkiye'yle ticarette doları bırakıyor

Rus otomobil üreticilerinin Türkiye ile parça ticaretinde dolar yerine yerel para birimlerini kullanacağı belirtildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Sputnik'e verdiği röportajda, Rus otomobil üreticisi şirketlerin Türkiye ile parça ticaretinde Türk lirasıyla ödeme yapıp yapmadığı sorusu karşısında şunları söyledi:

© Sputnik / 2018 yılının ilk yarısında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi

"Üreticilerimizin yerel para birimlerine geçip geçmediğini net olarak söylemem. Zira üreticilerimizin sayısı çok fazla. Fakat bir ay önce bir dizi meslektaşımızla yaptığımız görüşmelere göre üreticilerimiz yakın bir zamanda (yerel para birimleri üzerinden ticarete) geçmeye hazırlanıyordu."

Türk üretici şirketlerin şu anda ticarette yerel para birimlerine memnuniyetle geçtiğini söyleyen Manturov, "Yerel para birimlerine geçilmesi her zaman riskten korunmanıza yardımcı olur. Lira zayıfladı, ruble de biraz zayıf. (Yerel para birimlerine geçilmesi) bizim için rahat olacak" diye ekledi.