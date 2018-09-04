Kayseri Ticaret Odası Başkanı: Dolar ve döviz, Türk literatüründen çıkarılsın

Dövizle yapılan alışverişlerin sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini belirtti. Gülsoy, "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Amiyane tabirle dışarıdaki gavuru biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin" dedi.
KTO Başkanı Gülsoy, ekonomideki durağanlık karşısında vatandaşın devletin yanında olduğunu, üyelerinin 'bu sene para kazanmasak da olur' düşüncesinde olduğunu söyledi.
Oda binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Gülsoy, "Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3.80 lira olan doların şu an 6.50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.
Dövizle yapılan alışverişlerin sona erdirilmesinin önemine işaret eden Gülsöy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini ifade etti. Gülsoy, alınan ekonomik önlemlerin yerinde olduğunu ve mücadeleye devam edilmesi gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Ekonomik dalgalanmanın bir süre sonra sona ermesini bekliyoruz. Bizim dövizle değil işimizle haşır neşir olmamız gerekiyor. Biz inanan ve şükreden bir toplumuz. Ekonomide sıkıntı, durağanlık var ama hiç kimsenin de fazla bir şikayeti yok. Vatandaş, 'Devletimin yanındayım' diyor. Biz 'Bu sene para kazanmasak da olur' diyoruz. Yüzde 10 zarar etsem ne olacak. Yeter ki ülkeme bir şey olmasın. Bütün esnafımız, bütün üyelerimiz aynı duygu ve düşüncede."
Yerli paraya dönme çağrısı yapan Gülsoy, "Türkiye'nin önü açık. Döviz artışından etkilenmemesine karşın, zam yapanlara bildiğiniz gibi cezalar var. Yerli paraya dönelim. İhtiyaçlarımızı kendi ve milli ürünlere dönmeliyiz. AVM'ler ve emlak sektörü en kısa süre TL'ye dönmelidir. Buradan uyarıyorum dövizde kirada ısrar edenler yakın bir zamanda kiracı bulamaz. 70 yıldır kur riski ile bizi tehdit edenlere TL ile yanıt verelim. Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Dışarıdaki gavurları biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum" diye konuştu.
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