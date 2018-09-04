Venezüella enflasyona karşı altın tahvilleri satıyor

Venezüella hükümet, kurdaki değer kaybına karşı tasarrufları korumak amacıyla 1.5 gram ve 2.5 gram altına endeksli, 1 yıl vadeli devlet tahvilleri satmaya başladı.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da 5 sıfır atılan yeni para birimi 'Egemen Bolivar' yürürlükte

Venezüella'da Merkez Bankası, ekonomik krize çare olması umuduyla altına dayalı devlet tahvilleri satmaya başladı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümet, ülkede yüzde 100 bine ulaşan enflasyon karşısında eriyen tasarruflara çare olarak gram altına endeksli 1 yıllık devlet tahvilleri satmaya başladı.

Bugün itibarıyla satışa çıkarılan 1.5 gram ve 2.5 gram altına endeksli tahvillerin ilk alıcıları Maduro ve eşi Cilia Flores oldu.

Söz konusu yatırım araçları, yüksek enflasyon ve kur devalüasyonu nedeniyle değersizleşen tasarruflara koruma sağlamayı amaçlıyor.

Maduro hükümeti, bu ay başında yerel para birimi bolivarın değerinde yüzde 95 devalüasyona gitmek zorunda kalmıştı. Para alışverişini kolaylaştırmak amacıyla bolivardan 5 sıfır atılmıştı.