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12:14 05 Eylül 2018
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    Bağ-Kur’luların prim borçları silindi

    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Ekonomi
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    31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup da yapılandırmayan Bağ-Kur’luların, 1 Ağustos itibariyle prim borçları silindi, hizmet süreleri de donduruldu. Durdurulan süreler sigortalılık süresinden sayılmayacak.

    Gaziantep Ticaret Odası'nda Suriye uyruklu üyelere yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
    © Fotoğraf : DHA
    Suriyeli girişimcilere SGK, Bağ-Kur ve vergi semineri
    Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, prim borcu olan Bağ-Kur'lulara bu borçlarını yeniden yapılandırma imkanı tanındı. Haktan yararlananlar müracaat etti, borçlarını yeniden yapılandırdı ve ilk taksit ödemesi de 7 Eylül tarihinde yapılacak. İkincisi, önceki yapılandırmalar nedeniyle prim borcu olup da sigortalılık sürelerini durduranlara, sigortalılıklarını yeniden canlandırma imkanı verildi. Bu haktan yararlananlar da başvurularını yaptı.

    Yapılandırma ile Bağ-Kur'lulara yönelik bir uygulama daha yapıldı. 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup da bunu yapılandırmayan; esnaf, mahalle ve köy muhtarları, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin tüm prim borçları silindi ve hizmet süreleri de donduruldu. Borç silme işlemi 1 Ağustos itibariyle gerçekleşti.

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru koşulu olmadan, borçlarını yapılandırmaya gitmeyen tüm Bağ-Kur'luların prim borçlarını otomatik olarak sildi. Daha açık bir anlatımla; bu yılın Mayıs ayı ve öncesine ait prim borcu olan Bağ-Kur'lular, bu borçlarını 31 Temmuz'a kadar yapılandırmadılarsa borçları silindi ve hizmet süreleri durduruldu. Yanlış anlaşılma olmaması için şuna da değineyim, prim borcunu yapılandıranların prim borçları silinmedi, borçlarını ödemeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabilecek.

    EMEKLİ OLABİLECEKLER

    Prim borcu silinen sigortalılardan prim ödemiş olanlar, önceden ödedikleri primlerin karşılığı olan ay sonu itibariyle; hiç prim ödememiş olanlar ise sigorta tescil tarihi itibariyle hizmet süreleri durduruldu. Örneğin, son prim ödemesini 2015'in Haziran ayında yapan Bağ-Kur'lu sigortalının, prim borçları bu tarih itibariyle silindi ve sigortalılığı da durduruldu. Durdurulan süreler ise sigortalılık süresinden sayılmayacağı gibi SGK bunları alacaklar arasında da göstermeyecek. Sigortalılıkları durdurulup da çalışmaya devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 Haziran 2018 itibariyle yeniden başlatıldı. Şunu da belirteyim, prim borcu olduğu için devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayan Bağ-Kur'lular bu düzenlemeyle sağlık hizmeti de alabilecekler.

    Peki, prim borcu silinip de sigortalılıkları dondurulanlar ne yapacak? İleride dondurulan sürelere ilişkin primleri ödeyebilirler ve sigortalılıklarını yeniden canlandırabilirler. Bu durumda da emeklilik için gerekli prim gün sayılarına ekleme yapmış olurlar. Böylece yeterli prim gün sayısı olmasına ve yaşı da doldurmasına rağmen borçlarından dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular emekli olabilirler. Bunun için yapılması gereken ise; önce SGK'ya başvurmak, ardından da hesaplanan prim tutarını üç ay içinde ödemek.

     

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    Etiketler:
    prim, borç, Bağ-Kur, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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