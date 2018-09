Gülse Birsel: Kağıt zammı yazarı vurdu, defterin tanesi 15 lira olmuş

Hürriyet yazarı ve senarist Gülse Birsel, son dönemde yapılan zamları değerlendirdi. "Kâğıt zammı yazarı yordu" diyen Birsel, "Hikayeleri harita metot defterlerine büyük harflerle yazan, dekor mekor çizen, sürekli not alan insanım. Defterin tanesi 15 lira olmuş" ifadesini kullandı.

Gülse Birsel, " Zamlar komedi yazarını nasıl etkiledi " başlığıyla yayımlanan yazısında kağıt zammının kendisini yorduğunu söyledi.

"Meğer kâğıt fabrikalarını filan hep kapatmışız, dışarıdan alıyormuşuz" diyen Birsel, şöyle devam etti:

"Hikayeleri harita metot defterlerine büyük harflerle yazan, dekor mekor çizen, sürekli not alan insanım. Defterin tanesi 15 lira olmuş. Ayda 3 tane bitiyor. Bir de senaryoları bir-iki kere basıp düzeltme alışkanlığım var. 200 sayfa A4 kâğıt düşün her hafta. Paketi 23 olmuş! Yazıcı kartuşu zaten kalbime bir hançer gibi saplandı. 140 TL ve ayda 2-3 gidiyor! Not aldığım keçeli kalemlerin tanesi 10 TL. Ondan da ayda 5-6 tükeniyor. Sadece aylık kırtasiye masrafım 450 TL civarı oldu! Öğrenci velilerine bol şans ve kolaylıklar diliyorum! Benzin beni yaktı! ÖTV ile karşılanıyor falan filan deniyor da, son ayların zamlarını topla, ne etti? Bir de ev Nişantaşı’nda set Ümraniye’de, o kötü oldu. Özellikle yazarken günde 5-6 litre su içiyorum. Su, masa başında benim sigaram çayım gibi. Yüzde 40 zam gelmiş. Pet şişenin kapağı ithal miymiş, bir şeyler bir şeyler."