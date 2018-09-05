Dolar yeniden vites yükseltti

Ticaret savaşı endişeleri ve Güney Afrika'nın resesyona sürüklenmesinin yarattığı endişeler Türk Lirası (TL) gibi gelişen ülke paralarını dolar karşısında baskı altında bırakıyor.

© REUTERS / Khalid Al-Mousily İran'da dolar kuru tarihi seviyeye ulaştı

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün aktardığına göre, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının bu hafta tırmanma işareti vermesi, Güney Afrika ekonomisinin resesyona girmesi ve Arjantin'de acil durum kemer sıkma tedbirlerinin gelişmekte olan piyasalardaki dalgalanmaya işaret etmesi birçok para üzerindeki baskıyı artırırken, dolar vites yükseltti. Dolar endeksi 95.236 ile son 10 günün en yüksek seviyesine yaklaştı. TL dolar karşısında 6.73 düzeyine geriledi.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dün yeniden düşüşe geçti. Düşüş borsaları da aşağı çekti. Ticarette yaşanan gerginlikler ve güçlü dolar bu baskıyı desteklerken, Arjantin'in aldığı acil durum önlemleri de yatırımcıların kaygılarının yatışmasını zorlaştırıyor.

Hali hazırda Çin'den ithal 50 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getiren ABD, 200 milyar dolar tutarında ürüne daha gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni gümrük vergisi tasarısı hakkında kamuoyu görüş bildirme süresinin Perşembe günü dolmasının hemen ardından vergileri devreye almaya hazır olduğunu söylemişti.

Trump Cumartesi günü Kanada'nın, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) katılmasına gerek olmadığını söyleyerek Kongre'yi bu konuya katılmaması için uyarırken, aksi halde üçlü anlaşmaya tümüyle son verebileceği tehdidini getirmişti.