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12:13 05 Eylül 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    Konut kampanyası kapsamında 1 haftada 1500 ev satıldı

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
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    100 bin konutluk yüzlerce projenin dahil olduğu kampanyada fırsatı gören vatandaş satış ofislerinin yolunu tuttu. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 1 haftada 1500 ev sahibini buldu.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
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    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlayan konutta kampanya fırsatı alıcıları harekete geçirdi. 1 haftada satılan ev sayısı 1500'ü buldu. Kampanyaya 38 projesiyle katılan Emlak Konut GYO'nun Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Satış ofislerinde ciddi yoğunluk var. Özellikle orta gelirliye hitap eden projelerde satışlar daha hızlı. Sadece bizim projelerimizden 500 ev için kaparo aldık" dedi.

    Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, konut kampanyasında bir hafta geride kaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğündeki kampanyada alıcı için birtakım fırsatlar sunuldu. 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat yüzde 10 çekildi, peşin alımlarda yüzde 10 indirim yapıldı. Konut kredi faizleri yüzde 2'yi aşmışken firmalar 120 ay vadede 0.98 faiz imkânı sundu. Altın ya da dövizini bozdurup peşinat verenlere firmalar kur garantisi verdi, zarar olursa taksitten düşeriz dedi. Tüm bunların yanında borcunu 6. ayda kapatana yüzde 35, 1 yılda kapatana yüzde 25 indirim yapılacağı açıklandı. 100 bin konutluk yüzlerce projenin dahil olduğu kampanyada fırsatı gören vatandaş satış ofislerinin yolunu tuttu. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre 1 haftada 1500 ev sahibini buldu.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
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    HEDEF 3 MİLYAR

    Kampanyayı değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenleyen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yoğun ilgi gördüklerini söyledi. 38 projede 3 bin konutla kampanyaya dahil olduklarını belirten Gedikli, "1 haftada internet sitemizi 1.5 milyon kişi ziyaret etti. 30 bin kişi çağrı merkezlerinden bilgi aldı, randevu talep etti. Satış ofisine gelen sayısı 5 bini aştı. Sadece Emlak Konut projelerinden 500 ev için kaparo aldık" dedi. Tatilde olan vatandaşların dönmesinden sonra satışların katlanarak artacağını dile getiren Gedikli, "Çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan konutları 5 bine çıkarabiliriz. Kampanya sonunda Emlak Konut adına 3 milyar liralık ciro bekliyoruz" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    konut, kampanya, Emlak Konut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hakan Gedikli, Türkiye
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