ABD'li 'yatırım gurusu': Akıllı insanlar şu anda Türk varlıkları alıyor

1970'li yılların başında dünyanın en iyi bilinen fonlarından Quantum Fund'ı kuran ve halihazırda Rogers Holdings'in yöneticiliğini yürüten 76 yaşındaki Rogers, Türk piyasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.
AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye'nin halihazırda uluslararası yatırımcılar için dikkate değer yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Rogers, şunları söyledi:
"Genelde tarihte bu tip şeyler olduğunda (Türk ekonomisindeki gelişmeler) normalde yatırımcılar bu durumdan avantaj elde ederler. Genelde bu satın almak için fırsat olarak görülür. Eğer yatırım yapacak kadar zekiyseniz 2 ila 5 yıl sonunda olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ben henüz bu anlamda bir yatırım yapmadım. Çünkü son dönemde çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorum. Fakat neler olduğunu tabii ki görüyorum. (Yatırım yapacak olsam) Büyük ihtimalle şu anda Türkiye (Türkiye'deki varlıkları) alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda (Türk varlıklarını) satın alıyorlar."
'ÇİN, RUSYA, İRAN VE TÜRKİYE DAHA FAZLA YAKINLAŞMAYA BAŞLIYOR'
Rogers, ABD'nin ticari yaptırım kararlarının doğru olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaptırımlar, tarihte, nadiren uzun dönemde bir etki gösterebildi. Nihayetinde piyasa, her zaman bir çaresine bakıyor, yaptırımları bir yol bulup atlatıyor. Bazı insanlar bunu 'karaborsa', bazı insanlar 'paralel piyasa', kimileri ise 'akıllı piyasa' olarak adlandırıyor. İnsanlar genellikle bir şekilde yaptırımlara karşı bir yol bulur. Yaptırımların tarihte uzun vadede fazla bir etkisi olmuyor. Yaptırımlar zaman kaybı… Çünkü çok fazla çaba harcanmasına neden oluyorlar. İnsanlar bir yandan bu yaptırımları uygulamaya çalışırken, diğer insanlar ise bunlardan kaçınmak için uğraşıyor. Politikacılar (yaptırımlar nedeniyle) bir süre zekiymiş gibi görünebilirler. Fakat temelde yaptırımlar zaman, enerji ve para kaybıdır."
'ÇOK YAKINDA İSTANBUL, RUS VE ÇİNLİLERLE DOLACAK'
Rogers, ABD'nin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan borç yükünün gelecek dönemde olası bir finansal krizin fitilini yakabileceğini belirterek, Amerikalıların son 10 yıldır finansal bir sorunu olmadığını, ABD borsasının tarihin en uzun soluklu boğa piyasasını deneyimlediğini söyledi.
Rogers, "Fakat Amerika'nın borcu giderek artıyor ve giderek daha fazla ülke ile düşman hale geliyoruz. Bir sonraki ayı piyasası, hayatımda gördüklerimin içinde en kötüsü olacak. Borcumuz artarken, bazı ülkeler de bizimle ticaret yapmayacak. ABD dahil olmak üzere dünyanın her yerinde borç seviyesi giderek daha da fazla artıyor. Buna ek olarak, ABD bir de ticaret savaşlarına girişiyor. Ticaret savaşları hiçbir zaman fayda getirmedi" ifadelerini kullandı.
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