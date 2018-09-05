Okul masrafları yüzde 29.65 arttı: Velilerin bir maaşı gidiyor

Okul giderleri, tüm eğitim kademelerinde yüzde 29.65 oranında arttı. İlkokula başlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamı harcanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Eğitim-İş Sendikası okulların açılmasından önce okula başlangıç masraflarını hesapladı. Sendikanın verilerine göre, harcamalar tüm eğitim kademelerinde yüzde 29.65 oranında arttı. İlkokula başlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamı, en düşük memur maaşının ise yüzde 57.20'si harcanacak. Hesaplamalara göre okul öncesi bir çocuk için giderler yüzde 35 artarak 1.052 TL'ye, ilkokul başlangıç için harcamalar yüzde 27 artarak 1.624 TL'ye ulaştı. Masraflar ortaokula gidecekler için yüzde 34 artarak 1.700 TL'ye, liseye giren bir öğrenci için ise yüzde 22 artışla 1.829 TL'ye çıktı.

Okula başlangıç giderleri, tüm eğitim kademelerinde yüzde 29.65 oranında arttı. İlkokula başlayan bir çocuk için asgari ücretin tamamı, en düşük memur maaşının ise yüzde 57.20'si harcanacak.

Eğitim-İş Sendikası'nın, okula başlama maliyeti üzerine hazırladığı rapordan bazı bölümler şöyle:

"2011 yılından bu yana ortaokul düzeyinde devlet harcamalarında yüzde 85.73 artış olduğu, ailelerin harcamalarında ise yüzde 143 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Aileler 4+4+4 uygulaması ile nitelikli eğitim imkânına erişim amacı ile özel öğretime yönelmiştir.

"Ortaöğretim düzeyinde eğitim harcamalarının yüzde 66.03'ünün devlet, yüzde 25.73'ünün aileler, yüzde 8.24'ünün özel-tüzel kişilikler (Vakıf-dernek vb.) tarafından yapıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi ülkemizde zorunlu eğitim 12 yıldır. TÜİK verileri lise düzeyinde eğitim harcamalarının dörtte biri velinin üzerinde olduğunu ortaya koymuştur. 2011 yılından bu yana genel ortaöğretimde devlet harcamalarında yüzde 84.72 artış olduğu, ailelerin harcamalarında ise yüzde 172.87 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir.''

Eğitim harcamalarının yüzde 74,36'sının devlet, yüzde 18,79'unun aileler, yüzde 6,85'inin özel-tüzel kişilikler (Vakıf-dernek vb.) tarafından yapıldığı görülüyor. Bu veriler eğitim için harcanan her 5 liranın 1 lirasının yurttaşlar tarafından yapıldığını ortaya koyuyor.

Başlangıç giderleri:

— Okulöncesi: 1052.66 TL. (Geçen yıla göre artış oranı yüzde 35.20)

— İlkokul: 1624.50 TL(Geçen yıla göre artış oranı yüzde 27.16)

— Ortaokul: 1700.78 TL (Geçen yıla göre artış oranı

— Lise: 1829.98 TL. (Geçen yıla göre artış oranı yüzde 22.03)