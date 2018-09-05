Gazprom: Rusya'daki özel ekonomik bölgede Türk Akımı'nın 2. boru hattının inşası tamamlandı

Türk Akımı doğalgaz boru hattı inşasının belirlenen program çerçevesinde ilerlediğini söyleyen Gazprom, projenin hem Karadeniz'in dibinden geçen ilk hattının hem de Rusya'daki özel ekonomik bölgedeki ikinci hattının inşasının tamamlandığını duyurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT GEMİSİ DENİZİN DERİNLİKLERİNE BORU DÖŞÜYOR

Projenin derin sulardaki kısmını döşeme görevini yürüten Pioneering Spirit gemisi 26 Haziran'dan beri Türkiye'deki özel ekonomik bölgede ikinci boru hattının inşasına devam ediyor.

Şimdiye kadar projede iki hat üzerinde 1520 kilometreden fazla boru döşendi, yani Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının yüzde 80'i tamamlandı.

Türk Akımı projesiyle Rusya’dan Türkiye’ye iki boru hattının her birinden 15.75 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapılması planlanıyor.