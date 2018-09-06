Dolar, yeni güne sakin başladı

Instagram Dolar yeniden vites yükseltti

Dünya gazetesinin aktardığına göre piyasada gözler, Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki faiz toplantısına çevrilirken, döviz cephesinde dalgalı seyir devam ediyor. Dün 6.61 — 6.72 bandında fiyatlanan dolar/TL, yeni güne 6.60 seviyelerinde başlıyor. Euro/TL ise 7.67 seviyelerinde.

Enflasyon verisi ardından TCMB 13 Eylül'deki PPK toplantısında faiz artışı yapılacağı sinyali olarak algılanan bir açıklama yaparken, dolar/TL yüksek seviyelerde seyrini sürdürse de nispeten sakinleşmiş durumda.

Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden sert bir şekilde negatif ayrışan TL, dün en iyi performansı gösteriren para birimi olmuştu.

Ancak TCMB beklentilileri nedeniyle aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı görülüyor.

TCMB'nin faiz artışına birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına dair beklentiler net değil.

Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için bin baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekse de TCMB'den daha temkinli bir faiz artışı gelebileceği varsayılıyor.